Стадион: Banc of California Stadium
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' Гол в свои воротаМурильо Хесус
1:1
35' ГолОпоку Квадво
2:1
44' ГолВела Карлос
45' Желтая карточкаПаласиос Диего
76' Желтая карточкаМонтеро Фреди
81' Желтая карточкаАрреага Хавьер
90'+6
Ход матча
14'
0:1
35'
1:1
44'
2:1
45'
76'
81'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Leo Chu
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|9 (1)
|0.43
|Вела Карлос
|7 (2)
|0.33
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0.29
|Опоку Квадво
|5
|0.24
|Холлингсхед Райан
|4
|0.19
|Родригес Брайан II
|2
|0.1
|Мусовски Дэниел
|2
|0.1
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.1
|Мурильо Хесус
|1
|0.05
|Паласиос Диего
|1
|0.05
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
|Блессинг Латиф
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|6
|0.27
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.23
|Лодейро Николас
|4 (3)
|0.18
|Ролдан Кристиан
|3
|0.14
|Брюин Уилл
|2
|0.09
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.09
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|Joao Paulo I
|1
|0.05
|Арреага Хавьер
|1
|0.05
|Dylan Teves
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Акоста Келлин
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
8
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 17
3
10%
1
13%
1-15
4
13%
2
25%
16-30
6
20%
3
38%
31-45
4
13%
2
25%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
7
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
4
29%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Пропущено
10
13
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
5
50%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Забито
44
27
17 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
3
7%
4
15%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
8
18%
5
19%
31-45
8
18%
5
19%
46-60
6
14%
5
19%
61-75
13
30%
30%
4
15%
76-90
Пропущено
21
29
15 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
19%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
7
33%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
3
14%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0
Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|21
|6
|6
|9
|29 - 33
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|22
|12
|5
|5
|45 - 28
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|9
|3
|9
|30 - 27
|30
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию