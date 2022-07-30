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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
2:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Мурильо Хесус
1:1
35' Гол
Опоку Квадво
2:1
44' Гол
Вела Карлос
45' Желтая карточка
Паласиос Диего
76' Желтая карточка
Монтеро Фреди
81' Желтая карточка
Арреага Хавьер
90'+6
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
20
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
22
Опоку
Квадво
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
94
Медранда
Джимми
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
Лос-Анджелес
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 9 (1) 0.43
Вела Карлос 7 (2) 0.33
Сифуэнтес Хосе 6 0.29
Опоку Квадво 5 0.24
Холлингсхед Райан 4 0.19
Родригес Брайан II 2 0.1
Мусовски Дэниел 2 0.1
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.1
Мурильо Хесус 1 0.05
Паласиос Диего 1 0.05
Акоста Келлин 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Бэйл Гарет 1 0.05
Санчес Илье 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 6 0.27
Руидиас Рауль 5 (1) 0.23
Лодейро Николас 4 (3) 0.18
Ролдан Кристиан 3 0.14
Брюин Уилл 2 0.09
Монтеро Фреди 2 (1) 0.09
Рольдан Александер 1 0.05
Руснак Альберт 1 0.05
Joao Paulo I 1 0.05
Арреага Хавьер 1 0.05
Dylan Teves 1 0.05
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Акоста Келлин 4 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Крепо Максим 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Эскобар Франко 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Арреага Хавьер 3 0
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
8
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 17
3
10%
1
13%
1-15
4
13%
2
25%
16-30
6
20%
3
38%
31-45
4
13%
2
25%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
4
29%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Пропущено

10
13
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
5
50%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

44
27
17 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
3
7%
4
15%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
8
18%
5
19%
31-45
8
18%
5
19%
46-60
6
14%
5
19%
61-75
13
30%
30%
4
15%
76-90

Пропущено

21
29
15 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
19%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
7
33%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
3
14%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0
Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 21 6 6 9 29 - 33 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
8. Портленд Тимберс 22 7 9 6 35 - 31 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 10 1 2 7 9 - 18 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Паласиос Диего получил желтую карточку от судьи
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