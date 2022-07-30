  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:1
Первый тайм: 20'
Портленд Тимберс

Ход матча

1'
0:1
Бланко Себастьян
(Незгода Ярослав)
9'
Фрагапане Франко
(Амарилья Луис)
1:1
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Портленд Тимберс
1.97
3.90
3.85
Все Коэффициенты
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
33
Kervin
Arriaga
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
24
David
Ayala
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 9 (2) 0.39
Лод Робин 6 0.26
Амарилья Луис 5 0.22
Фрагапане Франко 3 0.13
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.04
Тейлор Ди Джей 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Данлади Абу 1 0.04
Kervin Arriaga 1 0.04
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 8 0.35
Туилома Билл 5 0.22
Santiago Moreno 4 (2) 0.17
Чара Йимми 4 0.17
Асприлья Дайрон 4 (2) 0.17
Бланко Себастьян 3 (1) 0.13
Паредес Кристиан 3 (1) 0.13
Nathan Fogaca 2 0.09
Лориа Марвин 1 0.04
Мора Фелипе 1 (1) 0.04
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 7 0
Emanuel Reynoso2 6 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 6 1
Чара Диего 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Уильямсон Эрик 5 0
Чара Йимми 4 0
Жупарич Дарио 4 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
David Ayala 1 0
Макгро Зак 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
5
28%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
39%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

16
12
1 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
5
31%
4
33%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Забито

31
36
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
10%
1
3%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
4
13%
10
28%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
8
26%
9
25%
76-90

Пропущено

26
30
6 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
1
4%
2
7%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
10
38%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 21 6 6 9 29 - 33 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 1:1 23 10 5 8 32 - 27 35
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Портленд Тимберс 1:1 23 7 10 6 36 - 32 31
7. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 1:1 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 1:1 12 5 4 3 17 - 11 19
8. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
9. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 10 1 2 7 9 - 18 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 1:1 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 1:1 12 2 6 4 16 - 19 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Портленд Тимберс
1.97
3.90
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 