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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
4:4
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:1
1' Гол
Бланко Себастьян
1:1
9' Гол
Фрагапане Франко
18' Желтая карточка
Чара Диего
2:1
21' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
3:1
41' Гол
Амарилья Луис
3:2
50' Гол
Бланко Себастьян
53' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
3:3
53' Гол
Незгода Ярослав
63' Желтая карточка
Чара Йимми
3:4
65' Гол в свои ворота
Лоуренс Кемар
4:4
69' Гол
Амарилья Луис
72' Желтая карточка
Kervin Arriaga
73' Желтая карточка
David Ayala
75' Желтая карточка
Бенитес Алан
83' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
90' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
90' Желтая карточка
Лод Робин
90'+9
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
33
Kervin
Arriaga
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
24
David
Ayala
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 9 (2) 0.39
Амарилья Луис 7 0.3
Лод Робин 6 0.26
Фрагапане Франко 4 0.17
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.09
Тейлор Ди Джей 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Данлади Абу 1 0.04
Kervin Arriaga 1 0.04
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.39
Бланко Себастьян 5 (1) 0.22
Туилома Билл 5 0.22
Santiago Moreno 4 (2) 0.17
Чара Йимми 4 0.17
Асприлья Дайрон 4 (2) 0.17
Паредес Кристиан 3 (1) 0.13
Nathan Fogaca 2 0.09
Лориа Марвин 1 0.04
Мора Фелипе 1 (1) 0.04
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Emanuel Reynoso2 7 0
Лод Робин 6 0
Kervin Arriaga 6 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Бенитес Алан 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 6 1
Чара Диего 7 0
Асприлья Дайрон 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Уильямсон Эрик 5 0
Жупарич Дарио 4 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Макгро Зак 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
6
26%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
3
23%
7
30%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

16
12
1 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
5
31%
4
33%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Забито

36
39
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
4
11%
2
5%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
4
11%
12
31%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
8
22%
9
23%
76-90

Пропущено

29
35
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
2
7%
3
9%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
4
14%
7
20%
31-45
7
24%
6
17%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
10
34%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Чикаго Файр 0:0 23 7 6 10 24 - 28 27
9. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
10. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
11. Атланта Юнайтед 0:0 22 6 7 9 29 - 33 25
12. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
7. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 0:0 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 0:0 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
9. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 0:0 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 0:0 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
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