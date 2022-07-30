Стадион: Allianz Field
4:4
Конец матча
0'
0:1
1' ГолБланко Себастьян
1:1
9' ГолФрагапане Франко
18' Желтая карточкаЧара Диего
2:1
21' ГолХлонгвейн Бонгокуле
3:1
41' ГолАмарилья Луис
3:2
50' ГолБланко Себастьян
53' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
3:3
53' ГолНезгода Ярослав
63' Желтая карточкаЧара Йимми
3:4
65' Гол в свои воротаЛоуренс Кемар
4:4
69' ГолАмарилья Луис
72' Желтая карточкаKervin Arriaga
73' Желтая карточкаDavid Ayala
75' Желтая карточкаБенитес Алан
83' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
90' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
90' Желтая карточкаЛод Робин
90'+9
Ход матча
1'
9'
18'
21'
41'
50'
53'
53'
63'
65'
3:4
69'
4:4
72'
73'
75'
83'
90'
90'
17
Лод
Робин
31
Ивачич
Альяз
24
David
Ayala
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 David AyalaПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|9 (2)
|0.39
|Амарилья Луис
|7
|0.3
|Лод Робин
|6
|0.26
|Фрагапане Франко
|4
|0.17
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.09
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Данлади Абу
|1
|0.04
|Kervin Arriaga
|1
|0.04
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.39
|Бланко Себастьян
|5 (1)
|0.22
|Туилома Билл
|5
|0.22
|Santiago Moreno
|4 (2)
|0.17
|Чара Йимми
|4
|0.17
|Асприлья Дайрон
|4 (2)
|0.17
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.13
|Nathan Fogaca
|2
|0.09
|Лориа Марвин
|1
|0.04
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.04
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Emanuel Reynoso2
|7
|0
|Лод Робин
|6
|0
|Kervin Arriaga
|6
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Бенитес Алан
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Чара Диего
|7
|0
|Асприлья Дайрон
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Бланко Себастьян
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
6
26%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
3
23%
7
30%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
16
12
1 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
5
31%
4
33%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Забито
36
39
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
4
11%
2
5%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
4
11%
12
31%
46-60
8
22%
7
18%
61-75
8
22%
9
23%
76-90
Пропущено
29
35
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
2
7%
3
9%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
4
14%
7
20%
31-45
7
24%
6
17%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
10
34%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|9.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|12.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|22
|12
|5
|5
|45 - 28
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|7.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|9
|3
|9
|30 - 27
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|9.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию