Стадион: Солджер Филд
0:0
Перерыв
Ход матча
41'
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
19
Араужо
Луис
26
Caleb
Wiley
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Араужо ЛуисЗащитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|4 (2)
|0.17
|Мюллер Крис
|3
|0.13
|Jhon Duran
|3
|0.13
|Пржибылко Каспер
|3
|0.13
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.13
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Federico Navarro
|1
|0.04
|Герберс Фабиан
|1
|0.04
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.04
|Иванов Станислав III
|1
|0.04
|Омсберг Уайетт
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Оффор Чинонсо
|1
|0.04
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|6
|0.27
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.23
|Араужо Луис
|4
|0.18
|Дуайер Доминик
|4
|0.18
|Thiago Almada
|3
|0.14
|Морено Марселино
|2
|0.09
|Леннон Брукс
|2
|0.09
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.05
|Caleb Wiley
|1
|0.05
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|7
|1
|Jhon Duran
|5
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Мюллер Крис
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Дуайер Доминик
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
8%
1
11%
1-15
5
38%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
7
18
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
3
43%
6
33%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
17%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
42%
6
30%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
1
7%
76-90
Забито
25
29
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
3
12%
6
21%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
8
32%
9
31%
76-90
Пропущено
27
33
8 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
2
7%
8
24%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|9.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|12.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|22
|12
|5
|5
|45 - 28
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|7.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|9
|3
|9
|30 - 27
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|9.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию