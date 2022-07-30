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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
0:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
41' Желтая карточка
Jhon Duran
63' Желтая карточка
Шакири Джердан
81' Желтая карточка
Соса Сантьяго
90' Желтая карточка
Дуайер Доминик
90'+7
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
7
Jairo
Torres
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
19
Араужо
Луис
26
Caleb
Wiley
5
Соса
Сантьяго
9
Россетто
Матеус
8
Thiago
Almada
7
Мартинес
Хосеф
29
Ronaldo
Morell
Чикаго Файр
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
4:1
М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 4 (2) 0.17
Мюллер Крис 3 0.13
Jhon Duran 3 0.13
Пржибылко Каспер 3 0.13
Кцихос Рафаэль 3 0.13
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Federico Navarro 1 0.04
Герберс Фабиан 1 0.04
Борнштейн Джонатан 1 0.04
Иванов Станислав III 1 0.04
Омсберг Уайетт 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Оффор Чинонсо 1 0.04
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 6 0.27
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.23
Араужо Луис 4 0.18
Дуайер Доминик 4 0.18
Thiago Almada 3 0.14
Морено Марселино 2 0.09
Леннон Брукс 2 0.09
Малрейни Джейк 1 0.05
Пурата Хуан Хосе 1 0.05
Caleb Wiley 1 0.05
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Шакири Джердан 3 0
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Мюллер Крис 3 0
Теран Карлос 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 4 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Соса Сантьяго 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
8%
1
11%
1-15
5
38%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

7
18
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
3
43%
6
33%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
17%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
42%
6
30%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
10%
4
27%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
1
7%
76-90

Забито

25
29
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
3
12%
6
21%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
8
32%
9
31%
76-90

Пропущено

27
33
8 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
2
7%
8
24%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
2
7%
7
21%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 23 12 9 2 36 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 0:0 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 0:0 23 7 8 8 33 - 38 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 0:0 22 7 5 10 22 - 33 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 0:0 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 0:0 23 8 8 7 28 - 28 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 23 7 6 10 24 - 37 27
11. Хьюстон Динамо 0:2 23 7 4 12 28 - 33 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 2:0 12 7 5 0 22 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:0 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 0:0 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 11 5 3 3 14 - 14 18
9. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Хьюстон Динамо 0:2 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 2:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 13 - 19 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 0:0 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 0:0 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 0:0 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
10. Хьюстон Динамо 0:2 11 3 0 8 12 - 19 9
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 12 2 3 7 10 - 23 9
12. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Jhon Duran получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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