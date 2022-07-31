Стадион: Subaru Park
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
23'
41'
2:0
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
22
Вера
Матиас
16
Эррера
Эктор
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Хьюстон Динамо
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|11 (3)
|0.48
|Карранса Хулиан
|7 (1)
|0.3
|Уре Микаэль
|6
|0.26
|Бедойя Алехандро
|5
|0.22
|Бёрк Кори
|4
|0.17
|Сантос Сержио II
|1
|0.04
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|7
|0.3
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.3
|Пико Фабрис
|4 (1)
|0.17
|Пашер Тайлер
|2
|0.09
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.09
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.09
|Thor Ulfarsson
|2
|0.09
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Карранса Хулиан
|7
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Серен Дарвин
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Дорси Гриффин
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
16%
2
17%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
1
14%
3
18%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
33
29
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
6
18%
4
14%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
7
21%
7
24%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
3
9%
6
21%
76-90
Пропущено
16
30
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
4
25%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|23
|12
|9
|2
|36 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|0:0
|23
|7
|8
|8
|33 - 38
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|0:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 33
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|0:0
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|22
|12
|5
|5
|45 - 28
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|0:0
|23
|8
|8
|7
|28 - 28
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|9
|3
|9
|30 - 27
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|23
|7
|6
|10
|24 - 37
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|23
|7
|4
|12
|28 - 33
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|12
|7
|5
|0
|22 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|0:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|0:0
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|9.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|13.
|Нэшвилл
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|0:0
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|0:0
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|11
|3
|0
|8
|12 - 19
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|12.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию