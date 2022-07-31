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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Первый тайм: 16'
Торонто
0'
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Торонто
1.76
4.30
4.90
Все Коэффициенты
Новости
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
8
Полстер
Мэтт
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
26
Макнамара
Томас
12
Ренникс
Джастин
25
Боно
Александер
7
Маршалл-Ратти
Джакил
23
Мавинга
Крис
5
Lukas
MacNaughton
44
Кришито
Доменико
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
24
Инсинье
Лоренцо
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.32
Боу Густаво 7 (1) 0.32
Хиль Карлес 4 (3) 0.18
Бай Брэндон 2 0.09
Ллетгет Себастьян 2 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.09
Dylan Borrero 2 0.09
Джонс Дехуан 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Макнамара Томас 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Ренникс Джастин 1 0.05
Ривера Дамьен 1 0.05
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.35
Осорио Джонатан 6 0.26
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.17
Брэдли Майкл 3 0.13
Deandre Kerr 3 0.13
Нельсон Джейден 1 0.04
Бернардески Федерико 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Инсинье Лоренцо 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
2
12%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
6
60%
1
5%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
12%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
3
14%
6
30%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
3
15%
76-90

Забито

34
30
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
4
12%
7
23%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
9
26%
5
17%
61-75
6
18%
6
20%
76-90

Пропущено

32
39
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
9%
7
18%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
5
16%
11
28%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
10
31%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Торонто
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 23 12 9 2 36 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 0:0 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 0:0 23 7 8 8 33 - 38 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 0:0 22 7 5 10 22 - 33 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 0:0 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 0:0 23 8 8 7 28 - 28 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 23 7 6 10 24 - 37 27
11. Хьюстон Динамо 0:2 23 7 4 12 28 - 33 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 2:0 12 7 5 0 22 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:0 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 0:0 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 11 5 3 3 14 - 14 18
9. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Хьюстон Динамо 0:2 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 2:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 13 - 19 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 0:0 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 0:0 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 0:0 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
10. Хьюстон Динамо 0:2 11 3 0 8 12 - 19 9
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 12 2 3 7 10 - 23 9
12. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Торонто
1.76
4.30
4.90
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Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Торонто онлайн

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Торонто
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