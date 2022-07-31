Стадион: Джилетт
0:0
Конец матча
0'
90'+6
Ход матча
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.32
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.32
|Хиль Карлес
|4 (3)
|0.18
|Бай Брэндон
|2
|0.09
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Dylan Borrero
|2
|0.09
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Макнамара Томас
|1
|0.05
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|Ренникс Джастин
|1
|0.05
|Ривера Дамьен
|1
|0.05
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.35
|Осорио Джонатан
|6
|0.26
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.17
|Брэдли Майкл
|3
|0.13
|Deandre Kerr
|3
|0.13
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Акинола Айо
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Lukas MacNaughton
|3
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
12%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
6
60%
1
5%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
12%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
3
14%
6
30%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
3
15%
76-90
Забито
34
30
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
12%
7
23%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
9
26%
5
17%
61-75
6
18%
6
20%
76-90
Пропущено
32
39
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
9%
7
18%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
5
16%
8
21%
31-45
5
16%
11
28%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
10
31%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Торонто
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|1:0
|23
|9
|8
|6
|33 - 25
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|23
|9
|7
|7
|29 - 28
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|22
|5
|8
|9
|35 - 44
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Даллас
|1:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|21 - 20
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию