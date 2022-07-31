Стадион: DRV PNK Stadium
0:0
Первый тайм: 16'
0'
45
Ryan
Sailor
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
-
14 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Интер Майами
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.36
|Игуаин Гонсало
|4 (2)
|0.18
|Тейлор Роберт
|3
|0.14
|Васильев Индиана
|2
|0.09
|Ласситер Ариэль
|1
|0.05
|Дюк Брайс
|1
|0.05
|Лоу Дэмион
|1
|0.05
|Робинсон Робби
|1
|0.05
|Emerson Rodriguez
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Маквей Кристофер
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|11
|0.48
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.26
|Brenner da Silva
|5
|0.22
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|Морено Хуниор
|2
|0.09
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Ian Murphy
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Грегоре
|8
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Дюк Брайс
|5
|0
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|7
|0
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Акоста Лусиано
|4
|1
|Хагглунд Ник
|3
|1
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Забито
5
19
2 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
1
20%
7
37%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
40%
1
5%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
19%
2
10%
1-15
5
31%
5
25%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Забито
23
31
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
0
0%
6
19%
1-15
6
26%
7
23%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
35%
4
13%
76-90
Пропущено
32
40
15 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
6
19%
5
13%
1-15
6
19%
9
23%
16-30
3
9%
11
28%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
9
28%
3
8%
61-75
5
16%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Цинциннати
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|23
|12
|9
|2
|36 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|0:0
|23
|7
|8
|8
|33 - 38
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|0:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 33
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|0:0
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|22
|12
|5
|5
|45 - 28
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|0:0
|23
|8
|8
|7
|28 - 28
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|9
|3
|9
|30 - 27
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|23
|7
|6
|10
|24 - 37
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|23
|7
|4
|12
|28 - 33
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|12
|7
|5
|0
|22 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|0:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|0:0
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|9.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|13.
|Нэшвилл
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|0:0
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|0:0
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|11
|3
|0
|8
|12 - 19
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|12.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию