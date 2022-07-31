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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
0:0
Первый тайм: 16'
Цинциннати
0'
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Цинциннати
3.60
3.84
3.20
Все Коэффициенты
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
4
Маквей
Кристофер
45
Ryan
Sailor
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
8
Посуэло
Алехандро
17
Васильев
Индиана
10
Игуаин
Гонсало
18
Roman
Celentano
32
Ian
Murphy
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
93
Морено
Хуниор
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Интер Майами
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Интер Майами
Цинциннати

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.36
Игуаин Гонсало 4 (2) 0.18
Тейлор Роберт 3 0.14
Васильев Индиана 2 0.09
Ласситер Ариэль 1 0.05
Дюк Брайс 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Робинсон Робби 1 0.05
Emerson Rodriguez 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Jean Mota 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Маквей Кристофер 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 11 0.48
Акоста Лусиано 6 (2) 0.26
Brenner da Silva 5 0.22
Барреаль Альваро 3 0.13
Морено Хуниор 2 0.09
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 7 1
Грегоре 8 0
Jean Mota 4 1
Дюк Брайс 5 0
Йедлин Деандре 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 4 1
Хагглунд Ник 3 1
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Кэмерон Джефф 3 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
1
20%
7
37%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
40%
1
5%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
19%
2
10%
1-15
5
31%
5
25%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

23
31
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
0
0%
6
19%
1-15
6
26%
7
23%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
35%
4
13%
76-90

Пропущено

32
40
15 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
6
19%
5
13%
1-15
6
19%
9
23%
16-30
3
9%
11
28%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
9
28%
3
8%
61-75
5
16%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Цинциннати
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 23 12 9 2 36 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 0:0 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 0:0 23 7 8 8 33 - 38 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 0:0 22 7 5 10 22 - 33 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 0:0 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 0:0 23 8 8 7 28 - 28 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 23 7 6 10 24 - 37 27
11. Хьюстон Динамо 0:2 23 7 4 12 28 - 33 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 2:0 12 7 5 0 22 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:0 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 0:0 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 11 5 3 3 14 - 14 18
9. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Хьюстон Динамо 0:2 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 2:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 13 - 19 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 0:0 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 0:0 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 0:0 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
10. Хьюстон Динамо 0:2 11 3 0 8 12 - 19 9
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 12 2 3 7 10 - 23 9
12. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Цинциннати
3.60
3.84
3.20
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Где смотреть матч Интер Майами 0:0 Цинциннати онлайн

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