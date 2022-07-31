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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
0:0
Первый тайм: 16'
Ванкувер Уайткэпс
0'
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.63
4.15
6.10
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
23
Вашингтон
Тейлор
12
Банбери
Тил
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
27
Рапосо
Райан
20
Кубас
Андрес
33
Бальдисимо
Майкл
25
Голд
Райан
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
Нэшвилл
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 12 (2) 0.52
Сапонг Чарльз 5 0.22
Мьюл Алекс 2 0.09
David Romney 2 0.09
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Циммерман Уолкер 1 0.04
Банбери Тил 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 7 (2) 0.3
Голд Райан 3 (2) 0.13
Уайт Брайан 3 0.13
Дахоме Кристиан 2 0.09
Рикеттс Тосайн 2 0.09
Рапосо Райан 2 0.09
Кайседо Дейбер 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Годой Анибал 4 0
Циммерман Уолкер 4 0
Леаль Рэндэлл 4 0
Анунга Брайан 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Миллер Эрик 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Мукхтар Хани 2 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Махер Джек 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 7 0
Тейберт Расселл 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Дахоме Кристиан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Голд Райан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Рапосо Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
5
50%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
23
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
6
26%
1-15
2
20%
5
22%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
3
30%
2
9%
61-75
1
10%
5
22%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
1
6%
7
50%
76-90

Пропущено

18
14
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
6
43%
76-90

Забито

28
24
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
18%
5
21%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
18%
5
21%
61-75
3
11%
8
33%
76-90

Пропущено

28
37
7 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
1
4%
7
19%
1-15
5
18%
5
14%
16-30
1
4%
4
11%
31-45
8
29%
5
14%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
7
25%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 23 12 9 2 36 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 0:0 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 0:0 23 7 8 8 33 - 38 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 0:0 22 7 5 10 22 - 33 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 0:0 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 0:0 23 8 8 7 28 - 28 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 23 7 6 10 24 - 37 27
11. Хьюстон Динамо 0:2 23 7 4 12 28 - 33 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 2:0 12 7 5 0 22 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:0 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 0:0 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 11 5 3 3 14 - 14 18
9. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Хьюстон Динамо 0:2 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 2:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 0:0 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 13 - 19 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 0:0 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 0:0 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 0:0 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
9. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
10. Хьюстон Динамо 0:2 11 3 0 8 12 - 19 9
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 12 2 3 7 10 - 23 9
12. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Банбери Тил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.63
4.15
6.10
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Где смотреть матч Нэшвилл 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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