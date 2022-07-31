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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
1:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
17' Гол
Банбери Тил
33' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
47' Желтая карточка
Бальдисимо Майкл
56' Желтая карточка
Рапосо Райан
86' Желтая карточка
Махер Джек
1:1
87' Гол
Браун Джавейн
90' Желтая карточка
Голд Райан
90'+6
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
23
Вашингтон
Тейлор
12
Банбери
Тил
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
27
Рапосо
Райан
20
Кубас
Андрес
33
Бальдисимо
Майкл
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
Нэшвилл
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 12 (2) 0.52
Сапонг Чарльз 5 0.22
Мьюл Алекс 2 0.09
Банбери Тил 2 0.09
David Romney 2 0.09
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Циммерман Уолкер 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 7 (2) 0.3
Голд Райан 3 (2) 0.13
Уайт Брайан 3 0.13
Дахоме Кристиан 2 0.09
Рикеттс Тосайн 2 0.09
Рапосо Райан 2 0.09
Кайседо Дейбер 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Годой Анибал 4 0
Циммерман Уолкер 4 0
Леаль Рэндэлл 4 0
Анунга Брайан 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Миллер Эрик 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Мукхтар Хани 2 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 7 0
Тейберт Расселл 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Голд Райан 3 0
Дахоме Кристиан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кайседо Дейбер 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
5
45%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
6
25%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
5
21%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
1
6%
7
50%
76-90

Пропущено

18
14
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
6
43%
76-90

Забито

29
25
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
17%
5
20%
1-15
7
24%
1
4%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
3
10%
9
36%
76-90

Пропущено

29
38
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
1
3%
7
18%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
1
3%
4
11%
31-45
8
28%
5
13%
46-60
6
21%
5
13%
61-75
8
28%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 1:0 23 9 8 6 33 - 25 35
5. Реал Солт-Лейк 1:1 23 9 7 7 29 - 28 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 22 9 3 10 30 - 28 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
11. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 22 5 8 9 35 - 44 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 1:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Даллас 1:0 12 6 3 3 18 - 11 21
4. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
5. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
6. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 4 5 2 21 - 20 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 1:1 12 2 4 6 11 - 21 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • 63'
    Мур Шакелл уходит с поля. Миллер Эрик выходит вместо него
  • 63'
    Банбери Тил уходит с поля. Джек Махер выходит вместо него
  • 61'
    Райан Рапосо уходит с поля. Рикеттс Тосайн выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Райан Рапосо получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Михаэль Балдиссимо уходит с поля. Леонард Овусу выходит вместо него
  • Желтая карточка
    47'
    Михаэль Балдиссимо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Pedro Vite уходит с поля. Дахоме Кристиан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Банбери Тил бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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