Стадион: Geodis Park
1:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБанбери Тил
33' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
47' Желтая карточкаБальдисимо Майкл
56' Желтая карточкаРапосо Райан
86' Желтая карточкаМахер Джек
1:1
87' ГолБраун Джавейн
90' Желтая карточкаГолд Райан
90'+6
Ход матча
17'
1:0
33'
47'
56'
86'
87'
1:1
90'
18
Мур
Шакелл
12
Банбери
Тил
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
55
Кроппер
Коди
27
Рапосо
Райан
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
32 Will Meyer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|12 (2)
|0.52
|Сапонг Чарльз
|5
|0.22
|Мьюл Алекс
|2
|0.09
|Банбери Тил
|2
|0.09
|David Romney
|2
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|1
|0.04
|Циммерман Уолкер
|1
|0.04
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.04
|Дэвис Шон II
|1
|0.04
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|7 (2)
|0.3
|Голд Райан
|3 (2)
|0.13
|Уайт Брайан
|3
|0.13
|Дахоме Кристиан
|2
|0.09
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.09
|Рапосо Райан
|2
|0.09
|Кайседо Дейбер
|1
|0.04
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Циммерман Уолкер
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|David Romney
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|7
|0
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Дахоме Кристиан
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
5
45%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
6
25%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
1
9%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
5
21%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
1
6%
7
50%
76-90
Пропущено
18
14
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
6
43%
76-90
Забито
29
25
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
17%
5
20%
1-15
7
24%
1
4%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
3
10%
9
36%
76-90
Пропущено
29
38
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
1
3%
7
18%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
1
3%
4
11%
31-45
8
28%
5
13%
46-60
6
21%
5
13%
61-75
8
28%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|1:0
|23
|9
|8
|6
|33 - 25
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|23
|9
|7
|7
|29 - 28
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|22
|5
|8
|9
|35 - 44
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Даллас
|1:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|21 - 20
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию