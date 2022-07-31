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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0:2
Конец матча
Остин
0'
25' Желтая карточка
Касканте Хулио
38' Желтая карточка
Даниэль Перейра
39' Желтая карточка
Дюк Кэмерон
42' Желтая карточка
Урути Максимилиано
43' Вторая желтая карточка
Дюк Кэмерон
0:1
45' Гол
Ринг Александр
0:1
62' Не забитый пенальти
Саллой Даниэль
73' Желтая карточка
Свит Бен
0:2
90' Гол
Дриусси Себастьян
90'+7
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
28
Дюк
Кэмерон
54
Вальтер
Реми
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
27
Ционис
Маринос
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Остин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
3:1
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 6 (1) 0.25
Саллой Даниэль 4 0.17
Вальтер Реми 3 0.13
Эспиноза Роджер 2 0.08
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Зуси Грэм 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 14 (2) 0.61
Урути Максимилиано 7 0.3
Фагундес Диего 5 0.22
Финлей Итан 5 0.22
Ринг Александр 4 0.17
Даниэль Перейра 2 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.09
Хюсен Дэнни 2 0.09
Домингес Сесильо 2 0.09
Касканте Хулио 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Галлахер Джон 0 0
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 9 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Свит Бен 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 2
Ринг Александр 5 0
Kipp Keller 3 1
Касканте Хулио 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Галлахер Джон 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Лима Ник 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
22
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
38%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
25%
6
27%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
8
33%
61-75
1
9%
4
17%
76-90

Пропущено

29
13
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
10%
4
31%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
3
10%
1
8%
31-45
7
24%
3
23%
46-60
7
24%
2
15%
61-75
6
21%
1
8%
76-90

Забито

19
46
7 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 2
0
0%
7
15%
1-15
4
21%
6
13%
16-30
3
16%
5
11%
31-45
6
32%
7
15%
46-60
3
16%
11
24%
61-75
3
16%
10
22%
76-90

Пропущено

42
29
15 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
3
7%
5
17%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
6
14%
3
10%
31-45
10
24%
4
14%
46-60
8
19%
7
24%
61-75
9
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Остин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 1:0 23 9 8 6 33 - 25 35
5. Реал Солт-Лейк 1:1 23 9 7 7 29 - 28 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 22 9 3 10 30 - 28 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
11. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 22 5 8 9 35 - 44 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 1:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Даллас 1:0 12 6 3 3 18 - 11 21
4. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
5. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
6. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 4 5 2 21 - 20 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 1:1 12 2 4 6 11 - 21 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Ринг Александр бьет в цель!
    • 43'
      Дюк Кэмерон получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      43'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Урути Максимилиано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Дюк Кэмерон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Касканте Хулио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 0:2 Остин онлайн

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