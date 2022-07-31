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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
1:0
Второй тайм: 69'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
9' Гол
Хара Франко
22' Желтая карточка
Гаспер Чейз
35' Желтая карточка
Хара Франко
38' Желтая карточка
Завалета Эрик
53' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
62' Желтая карточка
Араухо Хулиан
1:0
65' Не забитый пенальти
Йовелич Деян
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
29
Хара
Франко
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
15
Завалета
Эрик
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Равелсон
Райан
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
Даллас
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.4%
51.4%
17.2%
11 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:3
М
2:2
М
4:0
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
5:1
М
1:2
М
0:0
М
1:0
ОК
1:2
М
3:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
3:6
М
1:1
М
2:2
М
4:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 0.52
Арриола Пол 9 0.39
Alan Velasco 3 0.13
Хара Франко 3 (1) 0.13
Сервания Брандон 2 0.09
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Фарфан Марко 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 9 (1) 0.41
Чичарито 7 0.32
Равелсон Райан 3 0.14
Альварес Эфраин 2 0.09
Коста Дуглас 2 0.09
Дельгадо Марко 2 (1) 0.09
Грандсир Самуэль 1 0.05
Кьестан Саша 1 (1) 0.05
Кабрал Кевин 1 0.05
Кулибали Сега 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Обриан Ядер 4 0
Феррейра Хесус 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Твумаси Эма 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Арриола Пол 2 0
Пас Мартен 2 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Уильямс Дэррик 5 0
Депай Ник 5 0
Коста Дуглас 3 1
Равелсон Райан 4 0
Чичарито 3 0
Йовелич Деян 3 0
Гаспер Чейз 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Эдвардс Рахим 2 0
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
6%
3
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
4
33%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
13%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
2
13%
9
45%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
6
38%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
1
6%
76-90

Забито

32
29
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
9%
6
21%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
7
22%
2
7%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
28%
12
41%
76-90

Пропущено

25
28
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
1
4%
6
21%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
20%
5
18%
61-75
7
28%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2
Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 1:0 23 9 8 6 33 - 25 35
5. Реал Солт-Лейк 1:1 23 9 7 7 29 - 28 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 22 9 3 10 30 - 28 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
11. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 22 5 8 9 35 - 44 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 1:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Даллас 1:0 12 6 3 3 18 - 11 21
4. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
5. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
6. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 4 5 2 21 - 20 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 1:1 12 2 4 6 11 - 21 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Завалета Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Хара Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Гаспер Чейз получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хара Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Даллас
    Ничья
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2.20
    4.00
    9.00
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    Где смотреть матч Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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