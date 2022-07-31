Стадион: Тойота
1:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
9' ГолХара Франко
22' Желтая карточкаГаспер Чейз
35' Желтая карточкаХара Франко
38' Желтая карточкаЗавалета Эрик
53' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
62' Желтая карточкаАраухо Хулиан
1:0
65' Не забитый пенальтиЙовелич Деян
Ход матча
9'
1:0
22'
35'
38'
53'
62'
65'
1:0
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
29
Хара
Франко
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Beni Redzic
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.4%
51.4%
17.2%
11 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12
|0.52
|Арриола Пол
|9
|0.39
|Alan Velasco
|3
|0.13
|Хара Франко
|3 (1)
|0.13
|Сервания Брандон
|2
|0.09
|Обриан Ядер
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|9 (1)
|0.41
|Чичарито
|7
|0.32
|Равелсон Райан
|3
|0.14
|Альварес Эфраин
|2
|0.09
|Коста Дуглас
|2
|0.09
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.09
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.05
|Кабрал Кевин
|1
|0.05
|Кулибали Сега
|1
|0.05
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Васкес Виктор II
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Феррейра Хесус
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Депай Ник
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Равелсон Райан
|4
|0
|Чичарито
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Гаспер Чейз
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
6%
3
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
4
33%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
13%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
2
13%
9
45%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
6
38%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
1
6%
76-90
Забито
32
29
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
9%
6
21%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
7
22%
2
7%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
28%
12
41%
76-90
Пропущено
25
28
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
1
4%
6
21%
1-15
5
20%
6
21%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
20%
5
18%
61-75
7
28%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2
Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|1:0
|23
|9
|8
|6
|33 - 25
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|23
|9
|7
|7
|29 - 28
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|22
|5
|8
|9
|35 - 44
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Даллас
|1:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|21 - 20
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию