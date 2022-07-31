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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
8' Желтая карточка
Sofiane Djeffal
0:1
9' Гол
Урсо Жуниор
69' Желтая карточка
Моутинью Жоау
88' Желтая карточка
Мишель Бенжи
1:1
90' Гол
Дуркин Кристофер
2:1
90' Гол
Фунтас Таксиархис
90'+8
1
Ромо
Рафаэль
3
Одои-Атсем
Крис
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
97
Sami
Guediri
49
Моррисон
Равел
8
Дуркин
Кристофер
13
Sofiane
Djeffal
25
Jackson
Hopkins
22
Берри
Мигель
11
Фунтас
Таксиархис
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
10
Перейра
Маурисио
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
7
Пато
Алешандре
17
Торрес
Факундо
19
Мишель
Бенжи
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
3:5
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.52
Камара Ола 7 (1) 0.33
Эстрада Майкл 4 (1) 0.19
Nigel Robertha 1 0.05
Каноуз Расселл 1 0.05
Дуркин Кристофер 1 0.05
Смит Кимарни 1 0.05
Флорес Эдисон 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Jackson Hopkins 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.3
Торрес Факундо 4 0.17
Пато Алешандре 3 (1) 0.13
Урсо Жуниор 3 0.13
Тейшейра Руан 2 0.09
Моутинью Жоау 2 0.09
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 4 0
Каноуз Расселл 3 0
Одои-Атсем Крис 3 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Jackson Hopkins 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 5 1
Моутинью Жоау 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Перейра Маурисио 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Карлос Антонио 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
1
6%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
7
39%
2
17%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
8
40%
6
46%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
1
9%
5
36%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
2
9%
5
24%
76-90

Забито

29
26
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
8
28%
7
27%
31-45
4
14%
7
27%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
8
28%
2
8%
76-90

Пропущено

43
34
21 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
7
16%
3
9%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
10
23%
2
6%
31-45
7
16%
7
21%
46-60
5
12%
7
21%
61-75
10
23%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 21 6 3 12 28 - 44 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 23 9 8 6 33 - 25 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
11. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 5 8 9 36 - 45 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
4. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
5. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
6. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 4 5 2 22 - 21 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
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    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Урсо Жуниор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Sofiane Djeffal получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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