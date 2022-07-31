Стадион: Audi Field
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаSofiane Djeffal
0:1
9' ГолУрсо Жуниор
69' Желтая карточкаМоутинью Жоау
88' Желтая карточкаМишель Бенжи
1:1
90' ГолДуркин Кристофер
2:1
90' ГолФунтас Таксиархис
90'+8
Ход матча
9'
0:1
69'
88'
90'
1:1
90'
15
Бирнбом
Стив
97
Sami
Guediri
22
Берри
Мигель
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
97 Sami GuediriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|11
|0.52
|Камара Ола
|7 (1)
|0.33
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.19
|Nigel Robertha
|1
|0.05
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|Дуркин Кристофер
|1
|0.05
|Смит Кимарни
|1
|0.05
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|Бирнбом Стив
|1
|0.05
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.3
|Торрес Факундо
|4
|0.17
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.13
|Урсо Жуниор
|3
|0.13
|Тейшейра Руан
|2
|0.09
|Моутинью Жоау
|2
|0.09
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Шлегель Родриго
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Бирнбом Стив
|4
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Одои-Атсем Крис
|3
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Jackson Hopkins
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|5
|1
|Моутинью Жоау
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
1
6%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
7
39%
2
17%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
8
40%
6
46%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
1
9%
5
36%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
2
9%
5
24%
76-90
Забито
29
26
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
8
28%
7
27%
31-45
4
14%
7
27%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
8
28%
2
8%
76-90
Пропущено
43
34
21 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
7
16%
3
9%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
10
23%
2
6%
31-45
7
16%
7
21%
46-60
5
12%
7
21%
61-75
10
23%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|21
|6
|3
|12
|28 - 44
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|23
|9
|8
|6
|33 - 25
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|5
|8
|9
|36 - 45
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|4
|5
|2
|22 - 21
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию