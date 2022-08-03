Стадион: Lumen Field
1:0
Второй тайм: 79'
Ход матча
24'
39'
39'
1:0
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
29
Хара
Франко
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Beni Redzic
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Даллас
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
37 матчей
45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|6
|0.26
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.22
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.22
|Ролдан Кристиан
|3
|0.13
|Брюин Уилл
|2
|0.09
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.09
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Руснак Альберт
|1
|0.04
|Joao Paulo I
|1
|0.04
|Арреага Хавьер
|1
|0.04
|Dylan Teves
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12
|0.5
|Арриола Пол
|9
|0.38
|Alan Velasco
|3
|0.13
|Хара Франко
|3 (1)
|0.13
|Сервания Брандон
|2
|0.08
|Обриан Ядер
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Феррейра Хесус
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Забито
27
33
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
4
15%
4
12%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
4
15%
9
27%
76-90
Пропущено
29
25
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
3
10%
1
4%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
7
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|5.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|21
|6
|3
|12
|28 - 44
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|0:1
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|23
|10
|2
|11
|30 - 27
|32
|8.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|5
|8
|9
|36 - 45
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|0:1
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|4
|5
|2
|22 - 21
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|0:1
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию