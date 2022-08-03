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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
1:0
Конец матча
Даллас
0'
24' Желтая карточка
Гомес Еймар
39' Желтая карточка
Пас Мартен
1:0
39' Пенальти
Лодейро Николас
90'+4
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
12
Монтеро
Фреди
30
Пас
Мартен
28
Josue
Quinonez
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
31
Нану
Гомеш
6
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
4
Фарфан
Марко
8
Обриан
Ядер
29
Хара
Франко
20
Alan
Velasco
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Даллас

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 6 0.26
Лодейро Николас 5 (4) 0.22
Руидиас Рауль 5 (1) 0.22
Ролдан Кристиан 3 0.13
Брюин Уилл 2 0.09
Монтеро Фреди 2 (1) 0.09
Рольдан Александер 1 0.04
Руснак Альберт 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 0.5
Арриола Пол 9 0.38
Alan Velasco 3 0.13
Хара Франко 3 (1) 0.13
Сервания Брандон 2 0.08
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Фарфан Марко 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Гомес Еймар 3 0
Арреага Хавьер 3 0
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Серрильо Эдвин 5 0
Обриан Ядер 4 0
Феррейра Хесус 4 0
Арриола Пол 3 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Пас Мартен 3 0
Твумаси Эма 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Забито

28
33
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
4
14%
4
12%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
7
21%
31-45
5
18%
3
9%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
4
14%
9
27%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
3
10%
1
4%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
24%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 6 7 38 - 30 36
5. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 21 6 3 12 28 - 44 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Сиэтл Саундерс 23 10 2 11 30 - 27 32
8. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
11. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
12. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 5 8 9 36 - 45 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
6. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
7. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
8. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 4 5 2 22 - 21 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лодейро Николас из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Пас Мартен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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