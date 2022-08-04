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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
1:1
Второй тайм: 90+'
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
14' Гол
Селараян Лукас
30' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
47' Желтая карточка
Диас Луис
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
21
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
1
Бреза
Себастьян
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
15
Бро-Гийяр
Закари
29
Шуэньер
Матьё
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
10
Торрес
Хоакин
Коламбус Кру
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
4:1
М
2:3
М
0:0
М
4:4
М
2:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
1:2
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 6 (1) 0.29
Этьенн Дерик 5 0.24
Эрнандес Хуан 4 0.19
Нэйджби Дарлингтон 3 0.14
Уртадо Эрик 3 0.14
Берри Мигель 2 0.1
Диас Луис III 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Менса Джонатан 1 0.05
Зардес Гьяси 1 0.05
Sean Zawadzki 1 0.05
Морейра Стивен 0 0
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 9 (2) 0.39
Михайлович Джордже 7 0.3
Камара Кей 3 0.13
Торрес Хоакин 3 0.13
Бро-Гийяр Закари 2 0.09
Уотерман Джоэль 2 0.09
Тойе Мейсон 2 0.09
Шуэньер Матьё 2 0.09
Миллер Камаль 1 0.04
Джонстон Алистер 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Коне Исмаэль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 5 0
Artur Moraes III 4 0
Диас Луис III 3 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 9 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Джонстон Алистер 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
3
25%
4
21%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
3
25%
1
5%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
1
20%
6
29%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
2
40%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
12%
5
29%
29%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
1
8%
7
47%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

29
36
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
3
10%
6
17%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
1
3%
8
22%
46-60
7
24%
4
11%
61-75
8
28%
4
11%
76-90

Пропущено

18
36
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 20
3
17%
8
22%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
4
22%
10
28%
46-60
1
6%
9
25%
61-75
6
33%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 23 11 4 8 37 - 37 37
4. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 6 7 38 - 30 36
5. Коламбус Кру 1:1 21 7 10 4 28 - 21 31
6. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
7. Шарлотт 23 9 2 12 28 - 31 29
8. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
9. Интер Майами 1:0 23 8 5 10 27 - 37 29
10. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
11. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 22 6 3 13 28 - 47 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 0:0 24 8 9 7 29 - 29 33
7. Портленд Тимберс 0:0 24 7 11 6 39 - 35 32
8. Сиэтл Саундерс 23 10 2 11 30 - 27 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
11. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
12. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 11 8 0 3 18 - 7 24
4. Интер Майами 1:0 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Коламбус Кру 1:1 10 4 4 2 13 - 6 16
11. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
6. Портленд Тимберс 0:0 12 5 5 2 20 - 13 20
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 0:0 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 12 5 3 4 19 - 23 18
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 1:1 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Интер Майами 1:0 11 2 2 7 5 - 17 8
11. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 0:0 14 5 4 5 16 - 18 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 0:0 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Селараян Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Коламбус Кру
    Ничья
    Клёб де Фут Монреаль
    3.35
    5.70
    3.90
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    Где смотреть матч Коламбус Кру 1:1 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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    Клёб де Фут Монреаль
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