Стадион: Lower.com Field
1:1
Второй тайм: 90+'
Ход матча
14'
1:0
30'
47'
70'
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
28
Коне
Исмаэль
23
Камара
Кей
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|6 (1)
|0.29
|Этьенн Дерик
|5
|0.24
|Эрнандес Хуан
|4
|0.19
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.14
|Уртадо Эрик
|3
|0.14
|Берри Мигель
|2
|0.1
|Диас Луис III
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Менса Джонатан
|1
|0.05
|Зардес Гьяси
|1
|0.05
|Sean Zawadzki
|1
|0.05
|Морейра Стивен
|0
|0
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|9 (2)
|0.39
|Михайлович Джордже
|7
|0.3
|Камара Кей
|3
|0.13
|Торрес Хоакин
|3
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.09
|Уотерман Джоэль
|2
|0.09
|Тойе Мейсон
|2
|0.09
|Шуэньер Матьё
|2
|0.09
|Миллер Камаль
|1
|0.04
|Джонстон Алистер
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Коне Исмаэль
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морейра Стивен
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Менса Джонатан
|5
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|9
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Джонстон Алистер
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
3
25%
4
21%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
3
25%
1
5%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
1
20%
6
29%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
2
40%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
12%
5
29%
29%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
1
8%
7
47%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
29
36
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
3
10%
6
17%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
1
3%
8
22%
46-60
7
24%
4
11%
61-75
8
28%
4
11%
76-90
Пропущено
18
36
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 20
3
17%
8
22%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
2
11%
1
3%
31-45
4
22%
10
28%
46-60
1
6%
9
25%
61-75
6
33%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|23
|11
|4
|8
|37 - 37
|37
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|21
|7
|10
|4
|28 - 21
|31
|6.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|7.
|Шарлотт
|23
|9
|2
|12
|28 - 31
|29
|8.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|9.
|Интер Майами
|1:0
|23
|8
|5
|10
|27 - 37
|29
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|11.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|22
|6
|3
|13
|28 - 47
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|0:0
|24
|8
|9
|7
|29 - 29
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|24
|7
|11
|6
|39 - 35
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|23
|10
|2
|11
|30 - 27
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|23
|5
|8
|10
|36 - 46
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|11
|8
|0
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Интер Майами
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 13
|20
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|0:0
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Интер Майами
|1:0
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|13.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
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- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию