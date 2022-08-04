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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Первый тайм: 18'
Интер Майами
0'
0:1
12' Гол
Jean Mota

Ход матча

12'
0:1
Jean Mota
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Интер Майами
1.97
3.95
3.80
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
23
Oskar
Aagren
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
4
Маквей
Кристофер
31
Лоу
Дэмион
3
Гиббс
Киран
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
10
Игуаин
Гонсало
8
Посуэло
Алехандро
9
Кампана
Леонардо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Интер Майами
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 12 (1) 0.52
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.26
Юилл Джексон 4 0.17
Монтейру Жамиру 3 0.13
Киканович Бенджамин 3 0.13
Кальво Франсиско 2 0.09
Кауэлл Кейд 1 0.04
Томпсон Томми 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.35
Игуаин Гонсало 7 (3) 0.3
Тейлор Роберт 3 0.13
Васильев Индиана 2 0.09
Ласситер Ариэль 1 0.04
Дюк Брайс 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Emerson Rodriguez 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Jean Mota 0 0
Грегоре 0 0
Посуэло Алехандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Натан Рафаэл 4 0
Юилл Джексон 4 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 7 1
Грегоре 8 0
Jean Mota 4 1
Дюк Брайс 5 0
Йедлин Деандре 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
5
5 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
14%
1
20%
31-45
4
18%
1
20%
46-60
8
36%
0
0%
61-75
5
23%
2
40%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
2
10%
3
19%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
24%
5
31%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
6
27%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
3
21%
7
32%
76-90

Пропущено

24
20
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
13%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Забито

36
27
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
7
26%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
4
11%
3
11%
46-60
10
28%
3
11%
61-75
8
22%
9
33%
76-90

Пропущено

45
36
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 17
5
11%
6
17%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
11
24%
9
25%
61-75
9
20%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 23 11 4 8 37 - 37 37
4. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 6 7 38 - 30 36
5. Коламбус Кру 1:1 21 7 10 4 28 - 21 31
6. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
7. Шарлотт 23 9 2 12 28 - 31 29
8. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
9. Интер Майами 1:0 23 8 5 10 27 - 37 29
10. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
11. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 22 6 3 13 28 - 47 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 0:0 24 8 9 7 29 - 29 33
7. Портленд Тимберс 0:0 24 7 11 6 39 - 35 32
8. Сиэтл Саундерс 23 10 2 11 30 - 27 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
11. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
12. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 11 8 0 3 18 - 7 24
4. Интер Майами 1:0 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Коламбус Кру 1:1 10 4 4 2 13 - 6 16
11. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
6. Портленд Тимберс 0:0 12 5 5 2 20 - 13 20
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 0:0 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 1:1 12 5 3 4 19 - 23 18
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 1:1 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Интер Майами 1:0 11 2 2 7 5 - 17 8
11. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 0:0 14 5 4 5 16 - 18 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 0:0 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Жеан Мота бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Интер Майами
1.97
3.95
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Интер Майами онлайн

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