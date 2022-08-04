Стадион: PayPal Park
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
12'
0:1
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
23
Oskar
Aagren
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
23 Oskar AagrenЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
-
12 Aime Mabika
-
45 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|12 (1)
|0.52
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.26
|Юилл Джексон
|4
|0.17
|Монтейру Жамиру
|3
|0.13
|Киканович Бенджамин
|3
|0.13
|Кальво Франсиско
|2
|0.09
|Кауэлл Кейд
|1
|0.04
|Томпсон Томми
|1
|0.04
|Натан Рафаэл
|1
|0.04
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.35
|Игуаин Гонсало
|7 (3)
|0.3
|Тейлор Роберт
|3
|0.13
|Васильев Индиана
|2
|0.09
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Дюк Брайс
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Робинсон Робби
|1
|0.04
|Emerson Rodriguez
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Натан Рафаэл
|4
|0
|Юилл Джексон
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Грегоре
|8
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Дюк Брайс
|5
|0
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
5
5 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
14%
1
20%
31-45
4
18%
1
20%
46-60
8
36%
0
0%
61-75
5
23%
2
40%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
2
10%
3
19%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
5
24%
5
31%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
6
27%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
3
21%
7
32%
76-90
Пропущено
24
20
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
13%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
6
25%
4
20%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Забито
36
27
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
7
26%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
4
11%
3
11%
46-60
10
28%
3
11%
61-75
8
22%
9
33%
76-90
Пропущено
45
36
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 17
5
11%
6
17%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
11
24%
9
25%
61-75
9
20%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|23
|11
|4
|8
|37 - 37
|37
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|21
|7
|10
|4
|28 - 21
|31
|6.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|7.
|Шарлотт
|23
|9
|2
|12
|28 - 31
|29
|8.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|9.
|Интер Майами
|1:0
|23
|8
|5
|10
|27 - 37
|29
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|11.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|22
|6
|3
|13
|28 - 47
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|0:0
|24
|8
|9
|7
|29 - 29
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|24
|7
|11
|6
|39 - 35
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|23
|10
|2
|11
|30 - 27
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|23
|5
|8
|10
|36 - 46
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|11
|8
|0
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Интер Майами
|1:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 13
|20
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|0:0
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Интер Майами
|1:0
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|13.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию