  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 4'
Хьюстон Динамо
0'
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.15
3.62
3.50
Все Коэффициенты
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
27
Рапосо
Райан
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
87
Рикеттс
Тосайн
12
Кларк
Стив
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
2
Стирс
Дэниэл
29
Джункуа
Сэм
16
Эррера
Эктор
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
34
Thor
Ulfarsson
23
Кинтеро
Дарвин
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
ТМС
2:1
М
1:3
М
1:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 7 (2) 0.3
Голд Райан 3 (2) 0.13
Уайт Брайан 3 0.13
Дахоме Кристиан 2 0.09
Рикеттс Тосайн 2 0.09
Рапосо Райан 2 0.09
Кайседо Дейбер 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 7 0.3
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.3
Пико Фабрис 4 (1) 0.17
Пашер Тайлер 2 0.09
Thorleif Ulfarsson 2 0.09
Карраскилья Адальберто 2 0.09
Хадебе Тинейдж 2 0.09
Thor Ulfarsson 2 0.09
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 7 0
Тейберт Расселл 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Голд Райан 3 0
Дахоме Кристиан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кайседо Дейбер 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Серен Дарвин 5 0
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Пико Фабрис 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Паркер Тим 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
7
50%
2
17%
76-90

Пропущено

14
23
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
6
43%
4
17%
76-90

Забито

11
17
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
5
45%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

24
13
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
6
25%
1
8%
1-15
6
25%
4
31%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
21%
2
15%
76-90

Забито

25
29
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
20%
4
14%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
7
24%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
9
36%
6
21%
76-90

Пропущено

38
36
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
7
18%
2
6%
1-15
6
16%
7
19%
16-30
4
11%
9
25%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
11
29%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 23 12 3 8 38 - 37 39
4. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 6 7 38 - 30 36
5. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
6. Коламбус Кру 21 7 9 5 28 - 22 30
7. Шарлотт 23 9 2 12 28 - 31 29
8. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
9. Интер Майами 23 8 5 10 27 - 37 29
10. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
11. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 22 6 3 13 28 - 47 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 24 8 9 7 30 - 30 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 23 10 2 11 30 - 27 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 24 7 7 10 25 - 38 28
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
12. Хьюстон Динамо 0:0 24 7 5 12 28 - 37 26
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 11 8 0 3 18 - 7 24
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 10 4 3 3 13 - 7 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
6. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 12 5 4 3 14 - 14 19
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 0:0 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Интер Майами 11 2 2 7 5 - 17 8
11. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 0:0 12 3 1 8 12 - 23 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.15
3.62
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 