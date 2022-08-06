Стадион: Би-Си Плэйс
0:0
Первый тайм: 4'
0'
55
Кроппер
Коди
27
Рапосо
Райан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
12
Кларк
Стив
29
Джункуа
Сэм
16
Эррера
Эктор
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
15 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
51 Ali Ahmed
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|7 (2)
|0.3
|Голд Райан
|3 (2)
|0.13
|Уайт Брайан
|3
|0.13
|Дахоме Кристиан
|2
|0.09
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.09
|Рапосо Райан
|2
|0.09
|Кайседо Дейбер
|1
|0.04
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|7
|0.3
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.3
|Пико Фабрис
|4 (1)
|0.17
|Пашер Тайлер
|2
|0.09
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.09
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.09
|Thor Ulfarsson
|2
|0.09
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|7
|0
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Дахоме Кристиан
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|6
|0
|Серен Дарвин
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Дорси Гриффин
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
7
50%
2
17%
76-90
Пропущено
14
23
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
6
43%
4
17%
76-90
Забито
11
17
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
5
45%
2
12%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
24
13
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
6
25%
1
8%
1-15
6
25%
4
31%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
21%
2
15%
76-90
Забито
25
29
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
20%
4
14%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
2
8%
7
24%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
9
36%
6
21%
76-90
Пропущено
38
36
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
7
18%
2
6%
1-15
6
16%
7
19%
16-30
4
11%
9
25%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
11
29%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|23
|12
|3
|8
|38 - 37
|39
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|5.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|6.
|Коламбус Кру
|21
|7
|9
|5
|28 - 22
|30
|7.
|Шарлотт
|23
|9
|2
|12
|28 - 31
|29
|8.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|9.
|Интер Майами
|23
|8
|5
|10
|27 - 37
|29
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|11.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|22
|6
|3
|13
|28 - 47
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|24
|8
|9
|7
|30 - 30
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|23
|10
|2
|11
|30 - 27
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|24
|7
|7
|10
|25 - 38
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 37
|26
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|5
|8
|10
|36 - 46
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|11
|8
|0
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Интер Майами
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|13.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию