Стадион: Mercedes-Benz Stadium
2:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолRonaldo Morell
1:1
68' ГолРолдан Кристиан
82' Желтая карточкаРольдан Александер
89' Желтая карточкаПурата Хуан Хосе
90' Желтая карточкаЛодейро Николас
2:1
90' ГолГутман Эндрю
90'+6
Ход матча
23'
1:0
55'
68'
1:1
89'
90'
90'
2:1
19
Араужо
Луис
26
Caleb
Wiley
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Араужо ЛуисЗащитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Сиэтл Саундерс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|7
|0.3
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.22
|Араужо Луис
|4
|0.17
|Дуайер Доминик
|4
|0.17
|Thiago Almada
|3
|0.13
|Морено Марселино
|2
|0.09
|Леннон Брукс
|2
|0.09
|Малрейни Джейк
|1
|0.04
|Гутман Эндрю
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Caleb Wiley
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|6
|0.25
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.21
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.21
|Ролдан Кристиан
|4
|0.17
|Брюин Уилл
|2
|0.08
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Руснак Альберт
|1
|0.04
|Joao Paulo I
|1
|0.04
|Арреага Хавьер
|1
|0.04
|Dylan Teves
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|4
|1
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|4
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Лодейро Николас
|3
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
9
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
5
23%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
3
15%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
3
33%
4
20%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Забито
31
29
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
10
32%
4
14%
76-90
Пропущено
34
31
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
8
24%
3
10%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
7
21%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|23
|12
|3
|8
|38 - 37
|39
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|5.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|27 - 33
|30
|6.
|Коламбус Кру
|21
|7
|9
|5
|28 - 22
|30
|7.
|Шарлотт
|23
|9
|2
|12
|28 - 31
|29
|8.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|9.
|Интер Майами
|23
|8
|5
|10
|27 - 37
|29
|10.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|12.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|22
|6
|3
|13
|28 - 47
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|24
|8
|9
|7
|30 - 30
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|5
|8
|10
|36 - 46
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|11
|8
|0
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
|14.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|5.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Интер Майами
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|13.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию