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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
2:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
23' Гол
Ronaldo Morell
1:1
68' Гол
Ролдан Кристиан
82' Желтая карточка
Рольдан Александер
89' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
90' Желтая карточка
Лодейро Николас
2:1
90' Гол
Гутман Эндрю
90'+6
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
37
Aiden
McFadden
19
Араужо
Луис
26
Caleb
Wiley
5
Соса
Сантьяго
9
Россетто
Матеус
8
Thiago
Almada
7
Мартинес
Хосеф
29
Ronaldo
Morell
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
Атланта Юнайтед
3-4-1-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Сиэтл Саундерс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 7 0.3
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.22
Араужо Луис 4 0.17
Дуайер Доминик 4 0.17
Thiago Almada 3 0.13
Морено Марселино 2 0.09
Леннон Брукс 2 0.09
Малрейни Джейк 1 0.04
Гутман Эндрю 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Caleb Wiley 1 0.04
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 6 0.25
Лодейро Николас 5 (4) 0.21
Руидиас Рауль 5 (1) 0.21
Ролдан Кристиан 4 0.17
Брюин Уилл 2 0.08
Монтеро Фреди 2 (1) 0.08
Рольдан Александер 1 0.04
Руснак Альберт 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 4 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Соса Сантьяго 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 4 1
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Лодейро Николас 3 0
Гомес Еймар 3 0
Арреага Хавьер 3 0
Моррис Джордан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
5
23%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
3
15%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
3
33%
4
20%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Забито

31
29
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
10
32%
4
14%
76-90

Пропущено

34
31
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
8
24%
3
10%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
7
21%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 23 12 3 8 38 - 37 39
4. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 6 7 38 - 30 36
5. Орландо Сити 23 8 6 9 27 - 33 30
6. Коламбус Кру 21 7 9 5 28 - 22 30
7. Шарлотт 23 9 2 12 28 - 31 29
8. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
9. Интер Майами 23 8 5 10 27 - 37 29
10. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
11. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
12. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 22 6 3 13 28 - 47 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 24 8 9 7 30 - 30 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 11 8 0 3 18 - 7 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 10 4 3 3 13 - 7 15
12. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 18 - 20 14
13. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13
14. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
5. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
7. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
8. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
9. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Интер Майами 11 2 2 7 5 - 17 8
11. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Россетто Матеус уходит с поля. Морено Марселино выходит вместо него
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    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Ronaldo Cisneros бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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