Стадион: Lower.com Field
2:1
Первый тайм: 33'
0'
0:1
4' ГолАмундсен Мальте
6' Желтая карточкаМенса Джонатан
18' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
1:1
20' ГолЭрнандес Хуан
2:1
27' ГолСелараян Лукас
Ход матча
4'
0:1
20'
1:1
27'
2:1
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|7 (1)
|0.32
|Этьенн Дерик
|5
|0.23
|Эрнандес Хуан
|5
|0.23
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.14
|Уртадо Эрик
|3
|0.14
|Берри Мигель
|2
|0.09
|Диас Луис III
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Менса Джонатан
|1
|0.05
|Зардес Гьяси
|1
|0.05
|Sean Zawadzki
|1
|0.05
|Морейра Стивен
|0
|0
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.57
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.26
|Talles Magno
|5 (1)
|0.22
|Хавьер Тиаго
|4
|0.17
|Перейра Габриэл
|4
|0.17
|Калленс Александр
|3
|0.13
|Родригес Сантьяго
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|6
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Моралес Альфредо
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
12%
6
20%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
4
33%
76-90
Забито
30
42
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
13%
7
17%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
1
3%
9
21%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
8
27%
7
17%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
4
20%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
40%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|12
|10
|2
|40 - 15
|46
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|23
|12
|6
|5
|42 - 23
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|24
|13
|3
|8
|40 - 38
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|2:1
|22
|8
|9
|5
|30 - 23
|33
|6.
|Шарлотт
|2:2
|24
|9
|3
|12
|30 - 33
|30
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|23
|7
|9
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Цинциннати
|0:0
|24
|7
|9
|8
|37 - 42
|30
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|24
|8
|6
|10
|27 - 34
|30
|10.
|Интер Майами
|1:2
|24
|8
|5
|11
|28 - 39
|29
|11.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|12.
|Чикаго Файр
|2:2
|24
|7
|7
|10
|26 - 30
|28
|13.
|Торонто
|0:0
|24
|6
|6
|12
|30 - 39
|24
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|25
|8
|10
|7
|30 - 30
|34
|6.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|5
|8
|10
|36 - 46
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|2:2
|12
|8
|1
|3
|20 - 9
|25
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Интер Майами
|1:2
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|7.
|Чикаго Файр
|2:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|0:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|2:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|Орландо Сити
|0:1
|12
|5
|0
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Цинциннати
|0:0
|12
|3
|5
|4
|20 - 19
|14
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|5.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|0:0
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|4.
|Цинциннати
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|Орландо Сити
|0:1
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|2:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|2:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 22
|9
|10.
|Интер Майами
|1:2
|12
|2
|2
|8
|6 - 19
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|13.
|Торонто
|0:0
|12
|0
|5
|7
|10 - 20
|5
|14.
|Шарлотт
|2:2
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию