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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
2:1
Первый тайм: 33'
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
4' Гол
Амундсен Мальте
6' Желтая карточка
Менса Джонатан
18' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
1:1
20' Гол
Эрнандес Хуан
2:1
27' Гол
Селараян Лукас

Ход матча

4'
0:1
Амундсен Мальте
6'
Менса Джонатан
 
18'
 
Родригес Сантьяго
20'
Эрнандес Хуан
(Диас Луис III)
1:1
27'
Селараян Лукас
2:1
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.45
3.68
3.17
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 7 (1) 0.32
Этьенн Дерик 5 0.23
Эрнандес Хуан 5 0.23
Нэйджби Дарлингтон 3 0.14
Уртадо Эрик 3 0.14
Берри Мигель 2 0.09
Диас Луис III 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Менса Джонатан 1 0.05
Зардес Гьяси 1 0.05
Sean Zawadzki 1 0.05
Морейра Стивен 0 0
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.57
Эбер Араужо 6 (1) 0.26
Talles Magno 5 (1) 0.22
Хавьер Тиаго 4 0.17
Перейра Габриэл 4 0.17
Калленс Александр 3 0.13
Родригес Сантьяго 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Моралес Максимильяно 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Амундсен Мальте 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 6 0
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Artur Moraes III 4 0
Диас Луис III 3 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Моралес Альфредо 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
12%
6
20%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
4
33%
76-90

Забито

30
42
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
13%
7
17%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
1
3%
9
21%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
8
27%
7
17%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
4
20%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
40%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 24 12 10 2 40 - 15 46
2. Нью-Йорк Сити 1:2 23 12 6 5 42 - 23 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:1 24 13 3 8 40 - 38 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 2:1 22 8 9 5 30 - 23 33
6. Шарлотт 2:2 24 9 3 12 30 - 33 30
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 23 7 9 7 33 - 34 30
8. Цинциннати 0:0 24 7 9 8 37 - 42 30
9. Орландо Сити 0:1 24 8 6 10 27 - 34 30
10. Интер Майами 1:2 24 8 5 11 28 - 39 29
11. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
12. Чикаго Файр 2:2 24 7 7 10 26 - 30 28
13. Торонто 0:0 24 6 6 12 30 - 39 24
14. Ди Си Юнайтед 0:0 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Нэшвилл 0:0 25 8 10 7 30 - 30 34
6. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:2 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 2:2 12 8 1 3 20 - 9 25
4. Клёб де Фут Монреаль 2:1 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 1:2 12 6 3 3 22 - 20 21
7. Чикаго Файр 2:2 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 2:1 11 5 3 3 15 - 8 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 18 - 20 15
12. Орландо Сити 0:1 12 5 0 7 15 - 21 15
13. Цинциннати 0:0 12 3 5 4 20 - 19 14
14. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
5. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
7. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
8. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
9. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 0:0 11 3 6 2 13 - 11 15
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Клёб де Фут Монреаль 2:1 12 6 2 4 20 - 23 20
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 1:2 11 4 3 4 12 - 11 15
6. Орландо Сити 0:1 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 2:1 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 18 - 22 13
9. Чикаго Файр 2:2 12 2 3 7 14 - 22 9
10. Интер Майами 1:2 12 2 2 8 6 - 19 8
11. Ди Си Юнайтед 0:0 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Торонто 0:0 12 0 5 7 10 - 20 5
14. Шарлотт 2:2 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 0:0 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.45
3.68
3.17
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Где смотреть матч Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити онлайн

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Нью-Йорк Сити
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