Стадион: Lower.com Field
3:2
Конец матча
0'
0:1
3' Гол в свои воротаМенса Джонатан
5' Желтая карточкаМенса Джонатан
18' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
1:1
20' ГолЭрнандес Хуан
2:1
27' ГолСелараян Лукас
47' Желтая карточкаМоралес Альфредо
63' Желтая карточкаЭтьенн Дерик
2:2
64' ГолПерейра Габриэл
74' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
3:2
75' ГолСелараян Лукас
82' Желтая карточкаАмундсен Мальте
90'+8
Ход матча
3'
0:1
20'
1:1
27'
2:1
47'
63'
64'
75'
3:2
82'
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (1)
|0.36
|Этьенн Дерик
|5
|0.23
|Эрнандес Хуан
|5
|0.23
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.14
|Уртадо Эрик
|3
|0.14
|Берри Мигель
|2
|0.09
|Диас Луис III
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Менса Джонатан
|1
|0.05
|Зардес Гьяси
|1
|0.05
|Sean Zawadzki
|1
|0.05
|Морейра Стивен
|0
|0
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.57
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.26
|Talles Magno
|5 (1)
|0.22
|Перейра Габриэл
|5
|0.22
|Хавьер Тиаго
|4
|0.17
|Калленс Александр
|3
|0.13
|Родригес Сантьяго
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|6
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Этьенн Дерик
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Моралес Альфредо
|7
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
12%
6
20%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
4
33%
76-90
Забито
34
43
17 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
5
15%
7
16%
1-15
8
24%
4
9%
16-30
4
12%
9
21%
31-45
1
3%
9
21%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
8
24%
7
16%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
14%
5
21%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
8
38%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|24
|14
|5
|5
|50 - 30
|47
|2.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|37 - 33
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|23
|9
|3
|11
|32 - 31
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|33 - 35
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|25
|6
|5
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|24
|5
|8
|11
|38 - 49
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Остин
|3:2
|11
|6
|3
|2
|28 - 14
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|20 - 10
|21
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|1
|3
|8
|16 - 27
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию