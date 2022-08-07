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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
3:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Менса Джонатан
5' Желтая карточка
Менса Джонатан
18' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
1:1
20' Гол
Эрнандес Хуан
2:1
27' Гол
Селараян Лукас
47' Желтая карточка
Моралес Альфредо
63' Желтая карточка
Этьенн Дерик
2:2
64' Гол
Перейра Габриэл
74' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
3:2
75' Гол
Селараян Лукас
82' Желтая карточка
Амундсен Мальте
90'+8
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Йорк Сити

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (1) 0.36
Этьенн Дерик 5 0.23
Эрнандес Хуан 5 0.23
Нэйджби Дарлингтон 3 0.14
Уртадо Эрик 3 0.14
Берри Мигель 2 0.09
Диас Луис III 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Менса Джонатан 1 0.05
Зардес Гьяси 1 0.05
Sean Zawadzki 1 0.05
Морейра Стивен 0 0
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.57
Эбер Араужо 6 (1) 0.26
Talles Magno 5 (1) 0.22
Перейра Габриэл 5 0.22
Хавьер Тиаго 4 0.17
Калленс Александр 3 0.13
Родригес Сантьяго 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Моралес Максимильяно 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 6 0
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Artur Moraes III 4 0
Этьенн Дерик 3 0
Диас Луис III 3 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Моралес Альфредо 7 1
Родригес Сантьяго 7 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
12%
6
20%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
0
0%
8
27%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
4
33%
76-90

Забито

34
43
17 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
5
15%
7
16%
1-15
8
24%
4
9%
16-30
4
12%
9
21%
31-45
1
3%
9
21%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
8
24%
7
16%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
14%
5
21%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
8
38%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 24 14 5 5 50 - 30 47
2. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 37 - 33 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 23 9 3 11 32 - 31 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 33 - 35 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Спортинг Канзас-Сити 3:2 25 6 5 14 22 - 44 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 24 5 8 11 38 - 49 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Остин 3:2 11 6 3 2 28 - 14 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 20 - 10 21
7. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
8. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
9. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 12 6 1 5 20 - 16 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:2 12 4 2 6 11 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 17 - 19 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 11 3 2 6 12 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 3:2 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 1 3 8 16 - 27 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Селараян Лукас бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Родригес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Менса Джонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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