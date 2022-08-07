Стадион: Сапуто
2:2
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКиото Ромель
1:1
6' ГолИгуаин Гонсало
2:1
21' ПенальтиКиото Ромель
31' Желтая карточкаУотерман Джоэль
2:2
79' ГолEmerson Rodriguez
90'+6
Ход матча
5'
1:0
6'
21'
2:1
31'
79'
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
12
Aime
Mabika
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
28 Коне Исмаэль
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|11 (3)
|0.46
|Михайлович Джордже
|7
|0.29
|Камара Кей
|4
|0.17
|Торрес Хоакин
|3
|0.13
|Уотерман Джоэль
|3
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.08
|Тойе Мейсон
|2
|0.08
|Шуэньер Матьё
|2
|0.08
|Джонстон Алистер
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Миллер Камаль
|1
|0.04
|Коне Исмаэль
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.33
|Игуаин Гонсало
|8 (3)
|0.33
|Тейлор Роберт
|3
|0.13
|Васильев Индиана
|2
|0.08
|Emerson Rodriguez
|2
|0.08
|Jean Mota
|1
|0.04
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Дюк Брайс
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Робинсон Робби
|1
|0.04
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|10
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Джонстон Алистер
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Грегоре
|8
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
6
32%
2
25%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
5
26%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
16%
3
38%
76-90
Пропущено
17
18
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
3
18%
4
22%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
7
41%
5
28%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Забито
21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
6
27%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
7
32%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Забито
40
30
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
7
18%
2
7%
1-15
7
18%
7
23%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
6
15%
10
33%
76-90
Пропущено
39
38
15 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 18
10
26%
7
18%
1-15
4
10%
8
21%
16-30
1
3%
4
11%
31-45
10
26%
3
8%
46-60
9
23%
9
24%
61-75
5
13%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3
Интер Майами
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|24
|14
|5
|5
|50 - 30
|47
|2.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|37 - 33
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|23
|9
|3
|11
|32 - 31
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|33 - 35
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|25
|6
|5
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|24
|5
|8
|11
|38 - 49
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Остин
|3:2
|11
|6
|3
|2
|28 - 14
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|20 - 10
|21
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|1
|3
|8
|16 - 27
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию