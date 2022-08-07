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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Конец матча
Интер Майами
0'
1:0
5' Гол
Киото Ромель
1:1
6' Гол
Игуаин Гонсало
2:1
21' Пенальти
Киото Ромель
31' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
2:2
79' Гол
Emerson Rodriguez
90'+6
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
8
Михайлович
Джордже
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
27
Коллендер
Дрейк
4
Маквей
Кристофер
12
Aime
Mabika
45
Ryan
Sailor
2
Йедлин
Деандре
16
Тейлор
Роберт
26
Грегоре
7
Jean
Mota
22
Дюк
Брайс
8
Посуэло
Алехандро
10
Игуаин
Гонсало
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Интер Майами
5-3-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 11 (3) 0.46
Михайлович Джордже 7 0.29
Камара Кей 4 0.17
Торрес Хоакин 3 0.13
Уотерман Джоэль 3 0.13
Бро-Гийяр Закари 2 0.08
Тойе Мейсон 2 0.08
Шуэньер Матьё 2 0.08
Джонстон Алистер 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Миллер Камаль 1 0.04
Коне Исмаэль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Ваньяма Виктор 0 0
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.33
Игуаин Гонсало 8 (3) 0.33
Тейлор Роберт 3 0.13
Васильев Индиана 2 0.08
Emerson Rodriguez 2 0.08
Jean Mota 1 0.04
Ласситер Ариэль 1 0.04
Дюк Брайс 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Посуэло Алехандро 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Джонстон Алистер 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 7 1
Грегоре 8 0
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
6
32%
2
25%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
5
26%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
16%
3
38%
76-90

Пропущено

17
18
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
3
18%
4
22%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
7
41%
5
28%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
6
27%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
7
32%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Забито

40
30
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
7
18%
2
7%
1-15
7
18%
7
23%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
6
15%
10
33%
76-90

Пропущено

39
38
15 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 18
10
26%
7
18%
1-15
4
10%
8
21%
16-30
1
3%
4
11%
31-45
10
26%
3
8%
46-60
9
23%
9
24%
61-75
5
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3
Интер Майами
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 24 14 5 5 50 - 30 47
2. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 37 - 33 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 23 9 3 11 32 - 31 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 33 - 35 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Спортинг Канзас-Сити 3:2 25 6 5 14 22 - 44 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 24 5 8 11 38 - 49 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Остин 3:2 11 6 3 2 28 - 14 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 20 - 10 21
7. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
8. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
9. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 12 6 1 5 20 - 16 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:2 12 4 2 6 11 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 17 - 19 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 11 3 2 6 12 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 3:2 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 1 3 8 16 - 27 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Киото Ромель из команды Клёб де Фут Монреаль забивает с точки!
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