Стадион: TQL Stadium
0:0
Первый тайм: 33'
0'
32
Ian
Murphy
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Цинциннати
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|13
|0.54
|Brenner da Silva
|7
|0.29
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.25
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|Морено Хуниор
|2
|0.08
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Ian Murphy
|1
|0.04
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|11 (3)
|0.46
|Карранса Хулиан
|8 (1)
|0.33
|Уре Микаэль
|8
|0.33
|Бедойя Алехандро
|5
|0.21
|Бёрк Кори
|4
|0.17
|Сантос Сержио II
|1
|0.04
|МакГлинн Джек
|1
|0.04
|Салливан Куинн
|1
|0.04
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|7
|0
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Акоста Лусиано
|4
|1
|Хагглунд Ник
|3
|1
|Крус Аллан
|3
|1
|Кэмерон Джефф
|4
|0
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Барреаль Альваро
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Карранса Хулиан
|7
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
21%
3
21%
1-15
7
37%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
1
5%
1
7%
76-90
Пропущено
20
9
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
6
24%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
3
12%
76-90
Пропущено
24
7
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
14%
1-15
5
21%
1
14%
16-30
7
29%
29%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
3
13%
1
14%
76-90
Забито
35
39
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
6
17%
6
15%
1-15
8
23%
7
18%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
6
17%
9
23%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
6
17%
4
10%
76-90
Пропущено
44
16
28 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 14
5
11%
1
6%
1-15
10
23%
1
6%
16-30
13
30%
30%
3
19%
31-45
6
14%
3
19%
46-60
3
7%
4
25%
61-75
7
16%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|12
|10
|2
|40 - 15
|46
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|23
|12
|6
|5
|42 - 23
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|24
|13
|3
|8
|40 - 38
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|2:1
|22
|8
|9
|5
|30 - 23
|33
|6.
|Шарлотт
|2:2
|24
|9
|3
|12
|30 - 33
|30
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|23
|7
|9
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Цинциннати
|0:0
|24
|7
|9
|8
|37 - 42
|30
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|24
|8
|6
|10
|27 - 34
|30
|10.
|Интер Майами
|1:2
|24
|8
|5
|11
|28 - 39
|29
|11.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|12.
|Чикаго Файр
|2:2
|24
|7
|7
|10
|26 - 30
|28
|13.
|Торонто
|0:0
|24
|6
|6
|12
|30 - 39
|24
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|25
|8
|10
|7
|30 - 30
|34
|6.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|30 - 33
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|5
|8
|10
|36 - 46
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|2:2
|12
|8
|1
|3
|20 - 9
|25
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|12
|7
|1
|4
|20 - 15
|22
|5.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Интер Майами
|1:2
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|7.
|Чикаго Файр
|2:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|0:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|2:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|Орландо Сити
|0:1
|12
|5
|0
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Цинциннати
|0:0
|12
|3
|5
|4
|20 - 19
|14
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|5.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|8.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|10.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|0:0
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|4.
|Цинциннати
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|Орландо Сити
|0:1
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|2:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|2:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 22
|9
|10.
|Интер Майами
|1:2
|12
|2
|2
|8
|6 - 19
|8
|11.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|13.
|Торонто
|0:0
|12
|0
|5
|7
|10 - 20
|5
|14.
|Шарлотт
|2:2
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию