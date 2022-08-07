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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 33'
Филадельфия Юнион
0'
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Филадельфия Юнион
3.60
3.68
2.46
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
32
Ian
Murphy
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Цинциннати
5-3-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 13 0.54
Brenner da Silva 7 0.29
Акоста Лусиано 6 (2) 0.25
Барреаль Альваро 3 0.13
Морено Хуниор 2 0.08
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 11 (3) 0.46
Карранса Хулиан 8 (1) 0.33
Уре Микаэль 8 0.33
Бедойя Алехандро 5 0.21
Бёрк Кори 4 0.17
Сантос Сержио II 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 4 1
Хагглунд Ник 3 1
Крус Аллан 3 1
Кэмерон Джефф 4 0
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Барреаль Альваро 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 7 1
Бедойя Алехандро 6 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
21%
3
21%
1-15
7
37%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
1
5%
1
7%
76-90

Пропущено

20
9
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
6
24%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
3
12%
76-90

Пропущено

24
7
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
14%
1-15
5
21%
1
14%
16-30
7
29%
29%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
3
13%
1
14%
76-90

Забито

35
39
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
6
17%
6
15%
1-15
8
23%
7
18%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
6
17%
9
23%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
6
17%
4
10%
76-90

Пропущено

44
16
28 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 14
5
11%
1
6%
1-15
10
23%
1
6%
16-30
13
30%
30%
3
19%
31-45
6
14%
3
19%
46-60
3
7%
4
25%
61-75
7
16%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 24 12 10 2 40 - 15 46
2. Нью-Йорк Сити 1:2 23 12 6 5 42 - 23 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:1 24 13 3 8 40 - 38 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 2:1 22 8 9 5 30 - 23 33
6. Шарлотт 2:2 24 9 3 12 30 - 33 30
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 23 7 9 7 33 - 34 30
8. Цинциннати 0:0 24 7 9 8 37 - 42 30
9. Орландо Сити 0:1 24 8 6 10 27 - 34 30
10. Интер Майами 1:2 24 8 5 11 28 - 39 29
11. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
12. Чикаго Файр 2:2 24 7 7 10 26 - 30 28
13. Торонто 0:0 24 6 6 12 30 - 39 24
14. Ди Си Юнайтед 0:0 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Нэшвилл 0:0 25 8 10 7 30 - 30 34
6. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:2 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 2:2 12 8 1 3 20 - 9 25
4. Клёб де Фут Монреаль 2:1 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 1:2 12 6 3 3 22 - 20 21
7. Чикаго Файр 2:2 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 2:1 11 5 3 3 15 - 8 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 18 - 20 15
12. Орландо Сити 0:1 12 5 0 7 15 - 21 15
13. Цинциннати 0:0 12 3 5 4 20 - 19 14
14. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
5. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
7. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
8. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
9. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 0:0 11 3 6 2 13 - 11 15
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Клёб де Фут Монреаль 2:1 12 6 2 4 20 - 23 20
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 1:2 11 4 3 4 12 - 11 15
6. Орландо Сити 0:1 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 2:1 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 18 - 22 13
9. Чикаго Файр 2:2 12 2 3 7 14 - 22 9
10. Интер Майами 1:2 12 2 2 8 6 - 19 8
11. Ди Си Юнайтед 0:0 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Торонто 0:0 12 0 5 7 10 - 20 5
14. Шарлотт 2:2 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 0:0 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Филадельфия Юнион
3.60
3.68
2.46
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