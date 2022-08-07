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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
3:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
34' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
1:0
50' Гол
Васкес Брэндон
54' Желтая карточка
Акоста Лусиано
2:0
55' Гол
Brenner da Silva
66' Желтая карточка
Хагглунд Ник
3:0
71' Гол
Барреаль Альваро
3:1
77' Гол
Ааронсон Пакстен
90'+3
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
32
Ian
Murphy
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Цинциннати
5-3-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 14 0.58
Brenner da Silva 8 0.33
Акоста Лусиано 6 (2) 0.25
Барреаль Альваро 4 0.17
Морено Хуниор 2 0.08
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 11 (3) 0.46
Карранса Хулиан 8 (1) 0.33
Уре Микаэль 8 0.33
Бедойя Алехандро 5 0.21
Бёрк Кори 4 0.17
Сантос Сержио II 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 5 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Барреаль Альваро 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 7 1
Бедойя Алехандро 6 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
18%
3
20%
1-15
7
32%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Пропущено

21
12
13 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
6
29%
2
17%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
3
19%
6
24%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
3
12%
76-90

Пропущено

24
7
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
13%
1
14%
1-15
5
21%
1
14%
16-30
7
29%
29%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
3
13%
1
14%
76-90

Забито

38
40
18 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
6
16%
6
15%
1-15
8
21%
7
18%
16-30
4
11%
8
20%
31-45
8
21%
9
23%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
6
16%
5
13%
76-90

Пропущено

45
19
28 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
5
11%
1
5%
1-15
10
22%
1
5%
16-30
13
29%
3
16%
31-45
6
13%
5
26%
46-60
3
7%
5
26%
61-75
8
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 24 14 5 5 50 - 30 47
2. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 37 - 33 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 23 9 3 11 32 - 31 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 33 - 35 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Спортинг Канзас-Сити 3:2 25 6 5 14 22 - 44 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 24 5 8 11 38 - 49 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Остин 3:2 11 6 3 2 28 - 14 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 20 - 10 21
7. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
8. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
9. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 12 6 1 5 20 - 16 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:2 12 4 2 6 11 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 17 - 19 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 11 3 2 6 12 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 3:2 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 1 3 8 16 - 27 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Кэмерон Джефф получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион онлайн

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