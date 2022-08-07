Стадион: Exploria Stadium
0:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКарлос Антонио
0:1
20' ГолПолстер Мэтт
0:2
51' ГолКаптум Вилфрид
66' Желтая карточкаЯнссон Робин
0:3
75' ГолКесслер Генри
85' Желтая карточкаCesar Araujo
90'+7
Ход матча
20'
0:1
51'
66'
75'
0:3
85'
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ben Reveno
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.29
|Торрес Факундо
|4
|0.17
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.13
|Урсо Жуниор
|3
|0.13
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|Моутинью Жоау
|2
|0.08
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Шлегель Родриго
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.3
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.3
|Хиль Карлес
|4 (3)
|0.17
|Бай Брэндон
|2
|0.09
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Dylan Borrero
|2
|0.09
|Полстер Мэтт
|2
|0.09
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Макнамара Томас
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Каптум Вилфрид
|1
|0.04
|Ренникс Джастин
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Ривера Дамьен
|1
|0.04
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Карлос Антонио
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
5
36%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
1
7%
4
20%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
7
29%
29%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
21%
4
18%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
4
33%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
6
35%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Пропущено
13
10
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
6
46%
6
60%
76-90
Забито
26
37
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
4
15%
4
11%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
7
27%
5
14%
31-45
7
27%
5
14%
46-60
2
8%
10
27%
61-75
2
8%
6
16%
76-90
Пропущено
37
32
10 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 16
3
8%
3
9%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
2
5%
5
16%
31-45
8
22%
5
16%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
11
30%
30%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|24
|14
|5
|5
|50 - 30
|47
|2.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|37 - 33
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|23
|9
|3
|11
|32 - 31
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|33 - 35
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|25
|6
|5
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|24
|5
|8
|11
|38 - 49
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Остин
|3:2
|11
|6
|3
|2
|28 - 14
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|20 - 10
|21
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|1
|3
|8
|16 - 27
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию