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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
0:0
Первый тайм: 4'
Торонто
0'
2' Желтая карточка
Маккарти Дакс

Ход матча

2'
Маккарти Дакс
 
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Торонто
1.85
3.94
4.70
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
24
Инсинье
Лоренцо
Нэшвилл
4-4-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Торонто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 12 (2) 0.48
Сапонг Чарльз 5 0.2
Банбери Тил 3 0.12
Мьюл Алекс 2 0.08
David Romney 2 0.08
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Циммерман Уолкер 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.33
Осорио Джонатан 6 0.25
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.17
Брэдли Майкл 3 0.13
Deandre Kerr 3 0.13
Нельсон Джейден 1 0.04
Бернардески Федерико 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Инсинье Лоренцо 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Циммерман Уолкер 5 0
Годой Анибал 4 0
Леаль Рэндэлл 4 0
Анунга Брайан 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Миллер Эрик 3 0
Мукхтар Хани 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
3
27%
1-15
4
31%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
7
37%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
29%
29%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Забито

30
30
18 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
5
17%
7
23%
1-15
8
27%
2
7%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
3
10%
6
20%
76-90

Пропущено

30
39
8 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
1
3%
7
18%
1-15
6
20%
6
15%
16-30
1
3%
8
21%
31-45
8
27%
11
28%
46-60
6
20%
3
8%
61-75
8
27%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 24 12 10 2 40 - 15 46
2. Нью-Йорк Сити 1:2 23 12 6 5 42 - 23 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:1 24 13 3 8 40 - 38 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 2:1 22 8 9 5 30 - 23 33
6. Шарлотт 2:2 24 9 3 12 30 - 33 30
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 23 7 9 7 33 - 34 30
8. Цинциннати 0:0 24 7 9 8 37 - 42 30
9. Орландо Сити 0:1 24 8 6 10 27 - 34 30
10. Интер Майами 1:2 24 8 5 11 28 - 39 29
11. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
12. Чикаго Файр 2:2 24 7 7 10 26 - 30 28
13. Торонто 0:0 24 6 6 12 30 - 39 24
14. Ди Си Юнайтед 0:0 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Нэшвилл 0:0 25 8 10 7 30 - 30 34
6. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 22 9 3 10 30 - 28 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 30 - 33 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 5 8 10 36 - 46 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:2 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 2:2 12 8 1 3 20 - 9 25
4. Клёб де Фут Монреаль 2:1 12 7 1 4 20 - 15 22
5. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 1:2 12 6 3 3 22 - 20 21
7. Чикаго Файр 2:2 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 0:0 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 2:1 11 5 3 3 15 - 8 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 18 - 20 15
12. Орландо Сити 0:1 12 5 0 7 15 - 21 15
13. Цинциннати 0:0 12 3 5 4 20 - 19 14
14. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
5. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
7. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
8. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
9. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
10. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 0:0 11 3 6 2 13 - 11 15
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Филадельфия Юнион 0:0 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Клёб де Фут Монреаль 2:1 12 6 2 4 20 - 23 20
4. Цинциннати 0:0 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 1:2 11 4 3 4 12 - 11 15
6. Орландо Сити 0:1 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 2:1 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 18 - 22 13
9. Чикаго Файр 2:2 12 2 3 7 14 - 22 9
10. Интер Майами 1:2 12 2 2 8 6 - 19 8
11. Ди Си Юнайтед 0:0 10 2 1 7 10 - 27 7
12. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
13. Торонто 0:0 12 0 5 7 10 - 20 5
14. Шарлотт 2:2 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 0:0 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Торонто
1.85
3.94
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 0:0 Торонто онлайн

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