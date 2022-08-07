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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
3:4
Конец матча
Торонто
0'
2' Желтая карточка
Маккарти Дакс
0:1
19' Гол
Осорио Джонатан
24' Желтая карточка
Дэвис Шон
40' Желтая карточка
Ларьи Ричи
1:1
41' Пенальти
Мукхтар Хани
1:2
44' Гол
Осорио Джонатан
2:2
45' Гол
Банбери Тил
2:3
54' Пенальти
Бернардески Федерико
61' Желтая карточка
Сапонг Чарльз
71' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
2:4
77' Гол
Инсинье Лоренцо
3:4
84' Гол
Циммерман Уолкер
90'+7
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
17
Сапонг
Чарльз
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
24
Инсинье
Лоренцо
Нэшвилл
4-3-1-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Торонто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 13 (3) 0.52
Сапонг Чарльз 5 0.2
Банбери Тил 4 0.16
Циммерман Уолкер 2 0.08
David Romney 2 0.08
Мьюл Алекс 2 0.08
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 8 0.33
Хименес Хесус 8 0.33
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.17
Брэдли Майкл 3 0.13
Deandre Kerr 3 0.13
Бернардески Федерико 2 (1) 0.08
Нельсон Джейден 1 0.04
Инсинье Лоренцо 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Ларьи Ричи 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Циммерман Уолкер 5 0
Сапонг Чарльз 4 0
Годой Анибал 4 0
Леаль Рэндэлл 4 0
Анунга Брайан 4 0
Маккарти Дакс 2 1
Миллер Эрик 3 0
Мукхтар Хани 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Дэвис Шон II 3 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
6
27%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
7
32%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
2
9%
76-90

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
29%
29%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Забито

33
34
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
5
15%
7
21%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
7
21%
8
24%
31-45
4
12%
4
12%
46-60
5
15%
5
15%
61-75
4
12%
7
21%
76-90

Пропущено

34
42
10 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
1
3%
7
17%
1-15
7
21%
6
14%
16-30
2
6%
10
24%
31-45
9
26%
11
26%
46-60
6
18%
3
7%
61-75
9
26%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 24 14 5 5 50 - 30 47
2. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 37 - 33 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 23 9 3 11 32 - 31 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 33 - 35 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Спортинг Канзас-Сити 3:2 25 6 5 14 22 - 44 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 24 5 8 11 38 - 49 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Остин 3:2 11 6 3 2 28 - 14 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 20 - 10 21
7. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
8. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
9. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 12 6 1 5 20 - 16 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:2 12 4 2 6 11 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 17 - 19 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 11 3 2 6 12 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 3:2 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 1 3 8 16 - 27 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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