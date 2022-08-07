Стадион: Geodis Park
0'
2' Желтая карточкаМаккарти Дакс
0:1
19' ГолОсорио Джонатан
24' Желтая карточкаДэвис Шон
40' Желтая карточкаЛарьи Ричи
1:1
41' ПенальтиМукхтар Хани
1:2
44' ГолОсорио Джонатан
2:2
45' ГолБанбери Тил
2:3
54' ПенальтиБернардески Федерико
61' Желтая карточкаСапонг Чарльз
71' Желтая карточкаМаршалл-Ратти Джакил
2:4
77' ГолИнсинье Лоренцо
3:4
84' ГолЦиммерман Уолкер
90'+7
Ход матча
19'
0:1
24'
40'
41'
1:1
44'
1:2
45'
2:2
54'
61'
77'
2:4
84'
3:4
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
32 Will Meyer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нэшвилл
Торонто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (3)
|0.52
|Сапонг Чарльз
|5
|0.2
|Банбери Тил
|4
|0.16
|Циммерман Уолкер
|2
|0.08
|David Romney
|2
|0.08
|Мьюл Алекс
|2
|0.08
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|1
|0.04
|Дэвис Шон II
|1
|0.04
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.04
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|8
|0.33
|Хименес Хесус
|8
|0.33
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.17
|Брэдли Майкл
|3
|0.13
|Deandre Kerr
|3
|0.13
|Бернардески Федерико
|2 (1)
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Акинола Айо
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Циммерман Уолкер
|5
|0
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Маккарти Дакс
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Мукхтар Хани
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Дэвис Шон II
|3
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|David Romney
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Lukas MacNaughton
|3
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
6
27%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
7
32%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
2
9%
76-90
Забито
17
19
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
29%
29%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Забито
33
34
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
5
15%
7
21%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
7
21%
8
24%
31-45
4
12%
4
12%
46-60
5
15%
5
15%
61-75
4
12%
7
21%
76-90
Пропущено
34
42
10 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
1
3%
7
17%
1-15
7
21%
6
14%
16-30
2
6%
10
24%
31-45
9
26%
11
26%
46-60
6
18%
3
7%
61-75
9
26%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|24
|14
|5
|5
|50 - 30
|47
|2.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|37 - 33
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|23
|9
|3
|11
|32 - 31
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|33 - 35
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|25
|6
|5
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|24
|5
|8
|11
|38 - 49
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Остин
|3:2
|11
|6
|3
|2
|28 - 14
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|20 - 10
|21
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|1
|3
|8
|16 - 27
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию