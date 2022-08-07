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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
3:2
Второй тайм: 90+'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
10' Гол
Томми Эрик
24' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
1:0
25' Не забитый пенальти
Рассел Джонни
26' Желтая карточка
Гаспер Чейз
2:0
40' Гол
William Agada
3:0
45' Гол
William Agada
56' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
63' Желтая карточка
Чичарито
3:1
85' Гол
Чичарито
3:2
90' Пенальти
Чичарито

Ход матча

10'
Томми Эрик
(Эспиноза Роджер)
1:0
24'
 
Уильямс Дэррик
25'
Рассел Джонни
1:0
26'
 
Гаспер Чейз
40'
William Agada
2:0
45'
William Agada
(Саллой Даниэль)
3:0
46'
 
Араухо Хулиан
Леердам Келвин
46'
 
Эдвардс Рахим
Гаспер Чейз
56'
Эспиноза Роджер
 
59'
Эрнандес Фелипе
Эспиноза Роджер
 
59'
 
Грандсир Самуэль
Кабрал Кевин
59'
 
Альварес Эфраин
Коста Дуглас
63'
 
Чичарито
66'
Росель Ориоль
Томми Эрик
 
81'
 
Салдана Адам
Бругман Гастон
85'
3:1
Чичарито
88'
Ционис Маринос
William Agada
 
90'
3:2
Чичарито
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.95
3.85
2.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Пульскемп
Джон
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
1
Бонд
Джонатан
18
Леердам
Келвин
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
9
Кабрал
Кевин
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
99
Йовелич
Деян
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:0
М
0:2
М
7:2
М
0:2
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 6 (1) 0.24
Саллой Даниэль 4 0.16
Вальтер Реми 3 0.12
Эспиноза Роджер 2 0.08
William Agada 2 0.08
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Зуси Грэм 1 0.04
Томми Эрик 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 9 (1) 0.39
Чичарито 9 (1) 0.39
Равелсон Райан 3 0.13
Альварес Эфраин 2 0.09
Коста Дуглас 2 0.09
Дельгадо Марко 2 (1) 0.09
Грандсир Самуэль 1 0.04
Кьестан Саша 1 (1) 0.04
Кабрал Кевин 1 0.04
Кулибали Сега 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 10 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Свит Бен 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Дэррик 6 0
Кулибали Сега 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Депай Ник 5 0
Коста Дуглас 3 1
Чичарито 4 0
Равелсон Райан 4 0
Гаспер Чейз 4 0
Йовелич Деян 3 0
Араухо Хулиан 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Эдвардс Рахим 2 0
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
3
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
0
0%
3
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
1
9%
9
45%
76-90

Пропущено

29
16
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
10%
6
38%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
4
25%
31-45
7
24%
2
13%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
6
21%
1
6%
76-90

Забито

19
29
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
0
0%
6
21%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
6
32%
6
21%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
3
16%
12
41%
76-90

Пропущено

42
29
15 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
3
7%
7
24%
1-15
6
14%
6
21%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
10
24%
4
14%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
9
21%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 24 14 5 5 50 - 30 47
2. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 37 - 33 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 23 9 3 11 32 - 31 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 33 - 35 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Спортинг Канзас-Сити 3:2 25 6 5 14 22 - 44 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 24 5 8 11 38 - 49 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Остин 3:2 11 6 3 2 28 - 14 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 20 - 10 21
7. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
8. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
9. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 12 6 1 5 20 - 16 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:2 12 4 2 6 11 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 17 - 19 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 11 3 2 6 12 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 3:2 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 1 3 8 16 - 27 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - William Agada бьет в цель!
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    • Лучшие коэффициенты
    Спортинг Канзас-Сити
    Ничья
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2.95
    3.85
    2.35
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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    Спортинг Канзас-Сити
    Лос-Анджелес Гэлакси
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