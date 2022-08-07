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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
3:3
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
6' Гол
Касканте Хулио
1:1
8' Гол
Киканович Бенджамин
1:2
20' Гол
Марье Поль
23' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
2:2
26' Гол
Дриусси Себастьян
39' Желтая карточка
Бисон Таннер
3:2
44' Гол
Дриусси Себастьян
60' Желтая карточка
Стувер Брэд
84' Желтая карточка
Юилл Джексон
3:3
88' Гол
Эбобисс Жереми
90'+5
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
12
Берсано
Мэтт
22
Томпсон
Томми
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Остин
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
2:2
М
4:0
М
3:4
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 16 (2) 0.67
Урути Максимилиано 7 0.29
Фагундес Диего 5 0.21
Финлей Итан 5 0.21
Ринг Александр 4 0.17
Касканте Хулио 2 0.08
Даниэль Перейра 2 0.08
Габриэльсен Рубен 2 0.08
Хюсен Дэнни 2 0.08
Домингес Сесильо 2 0.08
Джитте Мусса 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Галлахер Джон 0 0
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 13 (1) 0.54
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.25
Киканович Бенджамин 4 0.17
Юилл Джексон 4 0.17
Монтейру Жамиру 3 0.13
Кальво Франсиско 2 0.08
Кауэлл Кейд 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Томпсон Томми 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 2
Ринг Александр 5 0
Дриусси Себастьян 5 0
Kipp Keller 3 1
Касканте Хулио 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Галлахер Джон 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Лима Ник 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Натан Рафаэл 4 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Бисон Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
5
19%
3
18%
1-15
4
15%
5
29%
29%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
8
30%
30%
2
12%
61-75
4
15%
4
24%
76-90

Пропущено

16
27
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
31%
4
15%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
18%
4
18%
46-60
3
14%
8
36%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
31%
5
23%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Забито

49
39
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
16%
5
13%
1-15
7
14%
5
13%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
7
14%
4
10%
46-60
11
22%
10
26%
61-75
10
20%
9
23%
76-90

Пропущено

32
49
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
6
19%
7
14%
1-15
6
19%
6
12%
16-30
3
9%
7
14%
31-45
4
13%
9
18%
46-60
7
22%
11
22%
61-75
6
19%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 25 7 12 6 41 - 37 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Бисон Таннер получил желтую карточку от судьи
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    • Где смотреть матч Остин 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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