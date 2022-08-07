Стадион: Q2 Stadium
3:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолКасканте Хулио
1:1
8' ГолКиканович Бенджамин
1:2
20' ГолМарье Поль
23' Желтая карточкаДриусси Себастьян
2:2
26' ГолДриусси Себастьян
39' Желтая карточкаБисон Таннер
3:2
44' ГолДриусси Себастьян
60' Желтая карточкаСтувер Брэд
84' Желтая карточкаЮилл Джексон
3:3
88' ГолЭбобисс Жереми
90'+5
Ход матча
6'
1:0
8'
20'
1:2
26'
2:2
39'
44'
60'
84'
88'
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
12
Берсано
Мэтт
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Остин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|16 (2)
|0.67
|Урути Максимилиано
|7
|0.29
|Фагундес Диего
|5
|0.21
|Финлей Итан
|5
|0.21
|Ринг Александр
|4
|0.17
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Даниэль Перейра
|2
|0.08
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.08
|Хюсен Дэнни
|2
|0.08
|Домингес Сесильо
|2
|0.08
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Галлахер Джон
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|13 (1)
|0.54
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.25
|Киканович Бенджамин
|4
|0.17
|Юилл Джексон
|4
|0.17
|Монтейру Жамиру
|3
|0.13
|Кальво Франсиско
|2
|0.08
|Кауэлл Кейд
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Томпсон Томми
|1
|0.04
|Натан Рафаэл
|1
|0.04
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|2
|Ринг Александр
|5
|0
|Дриусси Себастьян
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Натан Рафаэл
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
17
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
5
19%
3
18%
1-15
4
15%
5
29%
29%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
8
30%
30%
2
12%
61-75
4
15%
4
24%
76-90
Пропущено
16
27
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
31%
4
15%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
18%
4
18%
46-60
3
14%
8
36%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
31%
5
23%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Забито
49
39
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
8
16%
5
13%
1-15
7
14%
5
13%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
7
14%
4
10%
46-60
11
22%
10
26%
61-75
10
20%
9
23%
76-90
Пропущено
32
49
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
6
19%
7
14%
1-15
6
19%
6
12%
16-30
3
9%
7
14%
31-45
4
13%
9
18%
46-60
7
22%
11
22%
61-75
6
19%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|25
|7
|12
|6
|41 - 37
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию