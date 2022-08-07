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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
 
Прерван
Миннесота Юнайтед

Ход матча

4'
0:1
Данлади Абу
(Амарилья Луис)
8'
Зардес Гьяси
1:1
11'
Рубио Диего
(Розенберри Киган)
2:1
15'
Зардес Гьяси
(Барриос Майкл)
3:1
43'
3:2
Амарилья Луис
(Бенитес Алан)
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Миннесота Юнайтед
4.80
4.30
4.90
Все Коэффициенты
22
Ярброуг
Вильям
15
Николсон
Сэм
4
Уилсон
Дэнни
24
Вальесилья
Эксон
2
Розенберри
Киган
66
Эстевес
Лукас
11
Рубио
Диего
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
12
Барриос
Майкл
29
Зардес
Гьяси
97
Сен
Клер
Дейн
2
Бенитес
Алан
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
36
Nabi
Kibunguchy
8
Росалес
Джозеф
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
18
Данлади
Абу
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Колорадо Рэпидс
5-3-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ОК
2:1
М
3:1
М
1:3
М
2:0
М
3:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 11 (2) 0.5
Зардес Гьяси 5 (1) 0.23
Льюис Джонатан 4 0.18
Кайе Марк-Энтони 3 0.14
Абубакар Лалас 3 0.14
Барриос Майкл 2 0.09
Эстевес Лукас 1 0.05
Розенберри Киган 1 0.05
Уорнер Коллен 1 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Dantouma Toure 1 0.05
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 9 (2) 0.39
Амарилья Луис 8 0.35
Лод Робин 6 0.26
Фрагапане Франко 4 0.17
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.09
Данлади Абу 2 0.09
Тейлор Ди Джей 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Kervin Arriaga 1 0.04
Хансен Николай 0 0
Бенитес Алан 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 6 1
Уилсон Дэнни 7 0
Абубакар Лалас 7 0
Акоста Бриан 6 0
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 4 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Барриос Майкл 3 0
Max Alves 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Вальесилья Эксон 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Emanuel Reynoso2 7 0
Лод Робин 6 0
Kervin Arriaga 6 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Бенитес Алан 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
7
41%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

8
16
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 10
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
6
29%
76-90

Пропущено

25
13
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
3
23%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
5
20%
3
23%
76-90

Забито

30
36
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
1
3%
4
11%
1-15
10
33%
3
8%
16-30
4
13%
9
25%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
7
23%
8
22%
76-90

Пропущено

33
29
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
8
24%
4
14%
31-45
6
18%
7
24%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
5
15%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 24 14 5 5 50 - 30 47
2. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 37 - 33 35
4. Даллас 24 9 8 7 33 - 26 35
5. Реал Солт-Лейк 23 9 7 7 30 - 29 34
6. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
7. Портленд Тимберс 24 7 11 6 40 - 36 32
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 23 9 3 11 32 - 31 30
10. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Колорадо Рэпидс 22 7 6 9 33 - 35 27
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Спортинг Канзас-Сити 3:2 25 6 5 14 22 - 44 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 24 5 8 11 38 - 49 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
4. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
5. Остин 3:2 11 6 3 2 28 - 14 21
6. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 20 - 10 21
7. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
8. Портленд Тимберс 12 5 5 2 21 - 14 20
9. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 12 6 1 5 20 - 16 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:2 12 4 2 6 11 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:2 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 17 - 19 16
5. Даллас 12 3 5 4 15 - 15 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 11 3 2 6 12 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 3:2 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 12 1 3 8 16 - 27 6
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Амарилья Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Данлади Абу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Миннесота Юнайтед
4.80
4.30
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед онлайн

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