Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Прерван
Ход матча
4'
0:1
8'
1:1
11'
2:1
15'
3:1
43'
3:2
15
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
29
Зардес
Гьяси
18
Данлади
Абу
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Николсон СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|11 (2)
|0.5
|Зардес Гьяси
|5 (1)
|0.23
|Льюис Джонатан
|4
|0.18
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.14
|Абубакар Лалас
|3
|0.14
|Барриос Майкл
|2
|0.09
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Розенберри Киган
|1
|0.05
|Уорнер Коллен
|1
|0.05
|Шиньяшики Андре
|1
|0.05
|Dantouma Toure
|1
|0.05
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|9 (2)
|0.39
|Амарилья Луис
|8
|0.35
|Лод Робин
|6
|0.26
|Фрагапане Франко
|4
|0.17
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.09
|Данлади Абу
|2
|0.09
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Kervin Arriaga
|1
|0.04
|Хансен Николай
|0
|0
|Бенитес Алан
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|6
|1
|Уилсон Дэнни
|7
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|1
|Эстевес Лукас
|4
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Emanuel Reynoso2
|7
|0
|Лод Робин
|6
|0
|Kervin Arriaga
|6
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Бенитес Алан
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
7
41%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
8
16
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 10
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
6
29%
76-90
Пропущено
25
13
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
3
23%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
5
20%
3
23%
76-90
Забито
30
36
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
1
3%
4
11%
1-15
10
33%
3
8%
16-30
4
13%
9
25%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
7
23%
8
22%
76-90
Пропущено
33
29
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
8
24%
4
14%
31-45
6
18%
7
24%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
5
15%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|24
|14
|5
|5
|50 - 30
|47
|2.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|37 - 33
|35
|4.
|Даллас
|24
|9
|8
|7
|33 - 26
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|23
|9
|7
|7
|30 - 29
|34
|6.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|24
|7
|11
|6
|40 - 36
|32
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|23
|9
|3
|11
|32 - 31
|30
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|22
|7
|6
|9
|33 - 35
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|25
|6
|5
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|24
|5
|8
|11
|38 - 49
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|4.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Остин
|3:2
|11
|6
|3
|2
|28 - 14
|21
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|20 - 10
|21
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Портленд Тимберс
|12
|5
|5
|2
|21 - 14
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3:2
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Даллас
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:2
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|12
|1
|3
|8
|16 - 27
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию