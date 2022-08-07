Стадион: Рио Тинто
1:4
Конец матча
0'
0:1
9' ГолАранго Кристиан
1:1
12' ГолКордова Серхио
1:2
17' ГолАкоста Келлин
40' Желтая карточкаАкоста Келлин
1:3
60' ГолАранго Кристиан
69' Желтая карточкаКьеллини Джорджо
1:4
87' ГолБэйл Гарет
90'+5
Ход матча
9'
0:1
12'
1:1
17'
1:2
40'
60'
1:3
69'
87'
1:4
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
81 Tomas Gomez
-
19 Bode Hidalgo
-
26 Diego Luna
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|5
|0.21
|Кордова Серхио
|5
|0.21
|Мерам Джастин
|3
|0.13
|Вуд Бобби
|3
|0.13
|Глэд Джастин
|3
|0.13
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.08
|Шмитт Тейт
|2
|0.08
|Сильва Марсело
|2
|0.08
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Броди Эндрю
|1
|0.04
|Джулио Андерсон
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Крейлах Дамир
|1
|0.04
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.04
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|11 (1)
|0.5
|Вела Карлос
|7 (2)
|0.32
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0.27
|Опоку Квадво
|5
|0.23
|Холлингсхед Райан
|4
|0.18
|Родригес Брайан II
|2
|0.09
|Акоста Келлин
|2
|0.09
|Мусовски Дэниел
|2
|0.09
|Бэйл Гарет
|2
|0.09
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.09
|Мурильо Хесус
|1
|0.05
|Паласиос Диего
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
|Блессинг Латиф
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|8
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Глэд Джастин
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Jasper Loeffelsend
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
37%
5
28%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
7
39%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
12
30
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 8
17 Не забивали 10
0
0%
3
10%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
2
17%
4
13%
46-60
2
17%
6
20%
61-75
5
42%
7
23%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
6
27%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
4
18%
2
18%
76-90
Забито
31
48
10 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
10%
4
8%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
9
29%
29%
9
19%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
8
26%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
33
22
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
9
27%
5
23%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
5
15%
7
32%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
7
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|25
|7
|12
|6
|41 - 37
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию