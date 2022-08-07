  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:4
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
9' Гол
Аранго Кристиан
1:1
12' Гол
Кордова Серхио
1:2
17' Гол
Акоста Келлин
40' Желтая карточка
Акоста Келлин
1:3
60' Гол
Аранго Кристиан
69' Желтая карточка
Кьеллини Джорджо
1:4
87' Гол
Бэйл Гарет
90'+5
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
6
Руис
Пабло
28
Jasper
Loeffelsend
11
Саварино
Джефферсон
10
Кордова
Серхио
9
Мерам
Джастин
29
Джулио
Андерсон
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
22
Опоку
Квадво
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:2
ОК
0:3
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 5 0.21
Кордова Серхио 5 0.21
Мерам Джастин 3 0.13
Вуд Бобби 3 0.13
Глэд Джастин 3 0.13
Руис Пабло 2 (1) 0.08
Шмитт Тейт 2 0.08
Сильва Марсело 2 0.08
Чанг Майкель 1 0.04
Броди Эндрю 1 0.04
Джулио Андерсон 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Крейлах Дамир 1 0.04
Каппелхоф Йохан 1 0.04
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 11 (1) 0.5
Вела Карлос 7 (2) 0.32
Сифуэнтес Хосе 6 0.27
Опоку Квадво 5 0.23
Холлингсхед Райан 4 0.18
Родригес Брайан II 2 0.09
Акоста Келлин 2 0.09
Мусовски Дэниел 2 0.09
Бэйл Гарет 2 0.09
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.09
Мурильо Хесус 1 0.05
Паласиос Диего 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Санчес Илье 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 8 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Глэд Джастин 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Jasper Loeffelsend 4 0
Мерам Джастин 3 0
Макмат Зак 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Акоста Келлин 5 0
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Крепо Максим 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Эскобар Франко 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
37%
5
28%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
7
39%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

12
30
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 8
17 Не забивали 10
0
0%
3
10%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
2
17%
4
13%
46-60
2
17%
6
20%
61-75
5
42%
7
23%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
6
27%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
4
18%
2
18%
76-90

Забито

31
48
10 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
10%
4
8%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
9
29%
29%
9
19%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
8
26%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

33
22
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
9
27%
5
23%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
5
15%
7
32%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
7
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 25 7 12 6 41 - 37 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     