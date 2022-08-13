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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Первый тайм: 30'
Орландо Сити
0'
12' Желтая карточка
Толкин Джон
16' Желтая карточка
Моутинью Жоау
0:1
17' Гол
Торрес Факундо

Ход матча

12'
Толкин Джон
 
16'
 
Моутинью Жоау
17'
0:1
Торрес Факундо
(Урсо Жуниор)
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Орландо Сити
1.84
4.15
4.90
Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
10
Перейра
Маурисио
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
7
Пато
Алешандре
17
Торрес
Факундо
19
Мишель
Бенжи
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ОК
5:1
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
0:1
М
0:1
М
1:0
М
4:3
М
3:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
3:2
М
2:5
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 10 (5) 0.4
Лима Лукас II 5 0.2
Климала Патрик 4 (1) 0.16
Лонг Аарон 4 0.16
Барлоу Том 3 (1) 0.12
Фернандес Омир 2 0.08
Харпер Кэмерон 2 0.08
Йервуд Дрю 2 0.08
Serge Ngoma 2 0.08
Кассерес Кристиан 1 0.04
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.28
Торрес Факундо 5 0.2
Пато Алешандре 3 (1) 0.12
Урсо Жуниор 3 0.12
Тейшейра Руан 2 0.08
Моутинью Жоау 2 0.08
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 7 1
Нилис Дилан 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Эдвардс Томас 6 0
Толкин Джон 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Климала Патрик 5 0
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 6 0
Урсо Жуниор 4 0
Перейра Маурисио 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Карлос Антонио 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
4
25%
4
33%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

18
13
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
4
31%
61-75
9
50%
6
46%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
1
7%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
4
27%
5
21%
76-90

Забито

35
26
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
5
14%
4
15%
1-15
7
20%
4
15%
16-30
3
9%
7
27%
31-45
7
20%
7
27%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
7
20%
2
8%
76-90

Пропущено

33
37
9 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
0
0%
3
8%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
5
15%
2
5%
31-45
4
12%
8
22%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
13
39%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1
Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Орландо Сити 1:0 25 9 6 10 28 - 36 33
6. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
7. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
8. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 25 7 12 6 41 - 37 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 1:0 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 1:0 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
6. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Жоао Моутинью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Джон Толкин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Орландо Сити
1.84
4.15
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити онлайн

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