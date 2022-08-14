Стадион: Ред Булл Арена
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТолкин Джон
16' Желтая карточкаМоутинью Жоау
0:1
17' ГолТоррес Факундо
32' Желтая карточкаКассерес Кристиан
90'+7
Ход матча
12'
16'
17'
0:1
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пашер ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|10 (5)
|0.4
|Лима Лукас II
|5
|0.2
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.16
|Лонг Аарон
|4
|0.16
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.12
|Фернандес Омир
|2
|0.08
|Харпер Кэмерон
|2
|0.08
|Йервуд Дрю
|2
|0.08
|Serge Ngoma
|2
|0.08
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.28
|Торрес Факундо
|5
|0.2
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.12
|Урсо Жуниор
|3
|0.12
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|Моутинью Жоау
|2
|0.08
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Шлегель Родриго
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Шон
|7
|1
|Кассерес Кристиан
|8
|0
|Нилис Дилан
|6
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Толкин Джон
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Климала Патрик
|5
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|6
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Карлос Антонио
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
4
25%
4
31%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
19
13
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
9
47%
6
46%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
1
7%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
4
27%
5
21%
76-90
Забито
35
27
15 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
5
14%
4
15%
1-15
7
20%
5
19%
16-30
3
9%
7
26%
31-45
7
20%
7
26%
46-60
6
17%
2
7%
61-75
7
20%
2
7%
76-90
Пропущено
34
37
10 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
0
0%
3
8%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
5
15%
2
5%
31-45
4
12%
8
22%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
13
38%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1
Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|25
|13
|9
|3
|43 - 18
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|24
|12
|7
|5
|43 - 24
|43
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Цинциннати
|2:1
|25
|9
|8
|8
|42 - 44
|35
|6.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|0:0
|25
|8
|7
|10
|29 - 39
|31
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|25
|8
|6
|11
|27 - 32
|30
|11.
|Торонто
|1:0
|25
|8
|5
|12
|35 - 42
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|26
|7
|12
|7
|41 - 38
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|13
|8
|5
|0
|28 - 6
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Торонто
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 19
|22
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Интер Майами
|0:0
|13
|6
|4
|3
|22 - 20
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Цинциннати
|2:1
|13
|5
|4
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|11.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|6.
|Цинциннати
|2:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|0:2
|13
|3
|2
|8
|15 - 24
|11
|10.
|Интер Майами
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|1:0
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|2
|6
|5
|19 - 23
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию