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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
2:1
Перерыв
Атланта Юнайтед
0'
14' Желтая карточка
Барреаль Альваро
0:1
17' Гол
Thiago Almada
27' Желтая карточка
Caleb Wiley
1:1
29' Гол
Васкес Брэндон
2:1
41' Гол
Brenner da Silva

Ход матча

14'
Барреаль Альваро
 
17'
0:1
Thiago Almada
(Араужо Луис)
27'
 
Caleb Wiley
29'
Васкес Брэндон
(Нвободо Обинна)
1:1
41'
Brenner da Silva
(Кэмерон Джефф)
2:1
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Атланта Юнайтед
3.90
3.94
3.40
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
34
Rocco
Rios
Novo
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
26
Caleb
Wiley
5
Соса
Сантьяго
15
Гутман
Эндрю
29
Ronaldo
Morell
8
Thiago
Almada
19
Араужо
Луис
10
Морено
Марселино
Цинциннати
5-3-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Атланта Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:0
М
1:2
М
4:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
0:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 15 0.6
Brenner da Silva 9 0.36
Акоста Лусиано 6 (2) 0.24
Барреаль Альваро 4 0.16
Морено Хуниор 2 0.08
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 7 0.29
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.21
Thiago Almada 4 0.17
Араужо Луис 4 0.17
Дуайер Доминик 4 0.17
Морено Марселино 2 0.08
Леннон Брукс 2 0.08
Малрейни Джейк 1 0.04
Гутман Эндрю 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Caleb Wiley 1 0.04
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 5 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 4 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Соса Сантьяго 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
18%
1
11%
1-15
7
32%
1
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
23%
3
33%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
1
5%
3
33%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
4
22%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
13%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
31%
7
32%
76-90

Пропущено

24
16
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
3
13%
4
25%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
7
29%
29%
4
25%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Забито

38
31
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
6
16%
6
19%
1-15
8
21%
4
13%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
8
21%
4
13%
46-60
6
16%
4
13%
61-75
6
16%
10
32%
76-90

Пропущено

45
34
28 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
5
11%
8
24%
1-15
10
22%
5
15%
16-30
13
29%
7
21%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
8
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 25 13 9 3 43 - 18 48
2. Нью-Йорк Сити 0:0 24 12 7 5 43 - 24 43
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Цинциннати 2:1 25 9 8 8 42 - 44 35
6. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 24 8 9 7 36 - 34 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 0:0 25 8 7 10 29 - 39 31
10. Чикаго Файр 0:2 25 8 6 11 27 - 32 30
11. Торонто 1:0 25 8 5 12 35 - 42 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 1:2 24 7 7 10 32 - 36 28
14. Ди Си Юнайтед 0:1 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 0:1 26 7 12 7 41 - 38 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 13 8 5 0 28 - 6 29
2. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Торонто 1:0 13 7 1 5 21 - 19 22
5. Атланта Юнайтед 1:2 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 0:0 13 6 4 3 22 - 20 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Цинциннати 2:1 13 5 4 4 25 - 21 19
10. Чикаго Файр 0:2 12 5 4 3 12 - 8 19
11. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
12. Ди Си Юнайтед 0:1 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 0:1 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 2:0 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Нью-Йорк Сити 0:0 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Цинциннати 2:1 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 15 - 24 11
10. Интер Майами 0:0 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:0 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 0:1 11 2 1 8 10 - 28 7
13. Атланта Юнайтед 1:2 12 1 3 8 10 - 20 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:1 13 2 6 5 19 - 23 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Caleb Wiley получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Тиаго Альмада бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Барреаль Альваро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Атланта Юнайтед
3.90
3.94
3.40
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