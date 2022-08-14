Стадион: БМО Филд
1:0
Перерыв
Ход матча
41'
1:0
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
23
Чара
Йимми
24
David
Ayala
21
Чара
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чара ЙиммиЗащитник
- Защитник
-
24 David AyalaПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Торонто
Портленд Тимберс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.36
|Хименес Хесус
|8
|0.32
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.16
|Брэдли Майкл
|3
|0.12
|Deandre Kerr
|3
|0.12
|Бернардески Федерико
|2 (1)
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Акинола Айо
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.35
|Бланко Себастьян
|5 (1)
|0.19
|Santiago Moreno
|5 (2)
|0.19
|Туилома Билл
|5
|0.19
|Чара Йимми
|4
|0.15
|Асприлья Дайрон
|4 (2)
|0.15
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.12
|Лориа Марвин
|2
|0.08
|Nathan Fogaca
|2
|0.08
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.04
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Lukas MacNaughton
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Чара Диего
|7
|0
|Асприлья Дайрон
|7
|0
|Уильямсон Эрик
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Бланко Себастьян
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
5
28%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Пропущено
20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
6
26%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
3
15%
7
30%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
27%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
7
32%
4
31%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Забито
34
42
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
7
21%
2
5%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
8
24%
5
12%
31-45
4
12%
12
29%
46-60
5
15%
7
17%
61-75
7
21%
11
26%
76-90
Пропущено
42
36
23 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
7
17%
3
8%
1-15
6
14%
7
19%
16-30
10
24%
7
19%
31-45
11
26%
6
17%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
5
12%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|25
|13
|9
|3
|43 - 18
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|24
|12
|7
|5
|43 - 24
|43
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Цинциннати
|2:1
|25
|9
|8
|8
|42 - 44
|35
|6.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|0:0
|25
|8
|7
|10
|29 - 39
|31
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|25
|8
|6
|11
|27 - 32
|30
|11.
|Торонто
|1:0
|25
|8
|5
|12
|35 - 42
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|26
|7
|12
|7
|41 - 38
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|13
|8
|5
|0
|28 - 6
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Торонто
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 19
|22
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Интер Майами
|0:0
|13
|6
|4
|3
|22 - 20
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Цинциннати
|2:1
|13
|5
|4
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|11.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|6.
|Цинциннати
|2:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|0:2
|13
|3
|2
|8
|15 - 24
|11
|10.
|Интер Майами
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|1:0
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|2
|6
|5
|19 - 23
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию