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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
3:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
14' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
1:0
41' Гол
Осорио Джонатан
67' Желтая карточка
Мавинга Крис
68' Желтая карточка
Осорио Джонатан
1:1
73' Гол
Ванранкин Хосе Карлос
2:1
79' Гол
Инсинье Лоренцо
3:1
85' Гол
Бернардески Федерико
87' Желтая карточка
Бернардески Федерико
90'+5
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
24
Инсинье
Лоренцо
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
13
Жупарич
Дарио
23
Чара
Йимми
5
Браво
Клаудио
III
24
David
Ayala
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
11
Незгода
Ярослав
10
Бланко
Себастьян
Торонто
4-3-3
Портленд Тимберс
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Портленд Тимберс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

М
1:2
М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
4:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.36
Хименес Хесус 8 0.32
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.16
Брэдли Майкл 3 0.12
Бернардески Федерико 3 (1) 0.12
Deandre Kerr 3 0.12
Инсинье Лоренцо 2 0.08
Нельсон Джейден 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.35
Бланко Себастьян 5 (1) 0.19
Santiago Moreno 5 (2) 0.19
Туилома Билл 5 0.19
Чара Йимми 4 0.15
Асприлья Дайрон 4 (2) 0.15
Паредес Кристиан 3 (1) 0.12
Лориа Марвин 2 0.08
Nathan Fogaca 2 0.08
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.04
Мора Фелипе 1 (1) 0.04
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Lukas MacNaughton 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 6 1
Чара Диего 7 0
Асприлья Дайрон 7 0
Уильямсон Эрик 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Жупарич Дарио 4 0
David Ayala 2 0
Макгро Зак 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
18%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
4
18%
4
21%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
6
23%
16-30
6
29%
5
19%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
3
14%
9
35%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
27%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
7
32%
4
31%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

37
43
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
7
19%
2
5%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
9
24%
5
12%
31-45
4
11%
12
28%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
9
24%
11
26%
76-90

Пропущено

43
39
23 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
7
16%
3
8%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
10
23%
8
21%
31-45
11
26%
6
15%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
5
12%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:2 25 12 5 8 42 - 41 41
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 1:1 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 1:3 25 13 6 6 51 - 34 45
3. Даллас 3:0 26 10 9 7 37 - 27 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 24 10 3 11 33 - 32 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 1:1 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 25 8 6 11 27 - 40 30
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 26 7 5 14 26 - 45 26
13. Хьюстон Динамо 2:2 25 7 5 13 31 - 41 26
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 25 5 9 11 39 - 52 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 1:1 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 1:1 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 3:0 13 7 3 3 21 - 11 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 12 6 3 3 16 - 15 21
9. Остин 1:3 12 5 4 3 29 - 18 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Хьюстон Динамо 2:2 13 4 5 4 18 - 16 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 12 4 5 3 22 - 22 17
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:1 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 2:2 13 6 3 4 22 - 25 21
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 1:1 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:3 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 3:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Спортинг Канзас-Сити 3:1 14 3 3 8 14 - 30 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
10. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
11. Хьюстон Динамо 2:2 12 3 0 9 13 - 25 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 2 3 8 11 - 25 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 13 1 4 8 17 - 30 7
14. Колорадо Рэпидс 1:1 11 1 3 7 13 - 25 6
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Lukas MacNaughton получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Торонто 3:1 Портленд Тимберс онлайн

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