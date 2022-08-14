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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
2:0
Перерыв
Чикаго Файр
0'
3' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
1:0
16' Гол
Газдаг Даниэль
28' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
2:0
37' Гол
Эллиотт Джек

Ход матча

3'
 
Пинеда Маурисио
16'
Газдаг Даниэль
(Карранса Хулиан)
1:0
28'
Бедойя Алехандро
 
37'
Эллиотт Джек
2:0
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Чикаго Файр
3.75
4.55
4.60
Все Коэффициенты
Новости
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
7
Jairo
Torres
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Чикаго Файр

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 12 (3) 0.48
Карранса Хулиан 8 (1) 0.32
Уре Микаэль 8 0.32
Бедойя Алехандро 5 0.2
Бёрк Кори 4 0.16
Сантос Сержио II 1 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 5 0.2
Шакири Джердан 4 (2) 0.16
Мюллер Крис 3 0.12
Jhon Duran 3 0.12
Кцихос Рафаэль 3 0.12
Federico Navarro 2 0.08
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Герберс Фабиан 1 0.04
Борнштейн Джонатан 1 0.04
Иванов Станислав III 1 0.04
Омсберг Уайетт 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Оффор Чинонсо 1 0.04
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 7 1
Бедойя Алехандро 7 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Секулич Борис 4 0
Мюллер Крис 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Шакири Джердан 3 0
Пржибылко Каспер 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Теран Карлос 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
3
12%
2
13%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
6
24%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
3
12%
5
33%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
6
27%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

40
28
21 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
6
15%
3
11%
1-15
7
18%
7
25%
16-30
8
20%
4
14%
31-45
9
23%
4
14%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
5
13%
8
29%
76-90

Пропущено

19
29
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
5
26%
5
17%
46-60
5
26%
5
17%
61-75
4
21%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 25 13 9 3 43 - 18 48
2. Нью-Йорк Сити 0:0 24 12 7 5 43 - 24 43
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Цинциннати 2:1 25 9 8 8 42 - 44 35
6. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 24 8 9 7 36 - 34 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 0:0 25 8 7 10 29 - 39 31
10. Чикаго Файр 0:2 25 8 6 11 27 - 32 30
11. Торонто 1:0 25 8 5 12 35 - 42 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 1:2 24 7 7 10 32 - 36 28
14. Ди Си Юнайтед 0:1 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 0:1 26 7 12 7 41 - 38 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 13 8 5 0 28 - 6 29
2. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Торонто 1:0 13 7 1 5 21 - 19 22
5. Атланта Юнайтед 1:2 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 0:0 13 6 4 3 22 - 20 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Цинциннати 2:1 13 5 4 4 25 - 21 19
10. Чикаго Файр 0:2 12 5 4 3 12 - 8 19
11. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
12. Ди Си Юнайтед 0:1 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 0:1 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 2:0 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Нью-Йорк Сити 0:0 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Цинциннати 2:1 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 15 - 24 11
10. Интер Майами 0:0 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:0 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 0:1 11 2 1 8 10 - 28 7
13. Атланта Юнайтед 1:2 12 1 3 8 10 - 20 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:1 13 2 6 5 19 - 23 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Эллиотт Джек бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Маурисио Пинеда получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Чикаго Файр
3.75
4.55
4.60
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Где смотреть матч Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр онлайн

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