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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
4:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
3' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
1:0
16' Гол
Газдаг Даниэль
28' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
2:0
37' Гол
Эллиотт Джек
2:1
49' Гол
Мюллер Крис
3:1
53' Гол
Карранса Хулиан
70' Желтая карточка
Шакири Джердан
4:1
82' Гол
Бёрк Кори
82' Желтая карточка
Federico Navarro
85' Желтая карточка
Бёрк Кори
86' Желтая карточка
Карранса Хулиан
90' Желтая карточка
Мбезо Оливье
90'+5
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
7
Jairo
Torres
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Чикаго Файр

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 12 (3) 0.48
Карранса Хулиан 9 (1) 0.36
Уре Микаэль 8 0.32
Бедойя Алехандро 5 0.2
Бёрк Кори 5 0.2
Сантос Сержио II 1 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 5 0.2
Шакири Джердан 4 (2) 0.16
Мюллер Крис 4 0.16
Jhon Duran 3 0.12
Кцихос Рафаэль 3 0.12
Federico Navarro 2 0.08
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Герберс Фабиан 1 0.04
Борнштейн Джонатан 1 0.04
Иванов Станислав III 1 0.04
Омсберг Уайетт 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Оффор Чинонсо 1 0.04
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 7 0
Бёрк Кори 5 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Federico Navarro 5 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Секулич Борис 4 0
Мюллер Крис 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Теран Карлос 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
16
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
3
10%
2
13%
1-15
7
24%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
7
24%
4
25%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
4
14%
5
31%
76-90

Пропущено

8
26
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
13%
3
12%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
2
25%
2
8%
61-75
1
13%
7
27%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

44
29
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
6
14%
3
10%
1-15
8
18%
7
24%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
10
23%
5
17%
46-60
5
11%
2
7%
61-75
6
14%
8
28%
76-90

Пропущено

20
33
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
1
5%
3
9%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
15%
4
12%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
5
25%
5
15%
61-75
4
20%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:2 25 12 5 8 42 - 41 41
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 1:1 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 1:3 25 13 6 6 51 - 34 45
3. Даллас 3:0 26 10 9 7 37 - 27 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 24 10 3 11 33 - 32 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 1:1 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 25 8 6 11 27 - 40 30
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 26 7 5 14 26 - 45 26
13. Хьюстон Динамо 2:2 25 7 5 13 31 - 41 26
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 25 5 9 11 39 - 52 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 1:1 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 1:1 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 3:0 13 7 3 3 21 - 11 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 12 6 3 3 16 - 15 21
9. Остин 1:3 12 5 4 3 29 - 18 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Хьюстон Динамо 2:2 13 4 5 4 18 - 16 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 12 4 5 3 22 - 22 17
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:1 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 2:2 13 6 3 4 22 - 25 21
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 1:1 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:3 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 3:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Спортинг Канзас-Сити 3:1 14 3 3 8 14 - 30 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
10. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
11. Хьюстон Динамо 2:2 12 3 0 9 13 - 25 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 2 3 8 11 - 25 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 13 1 4 8 17 - 30 7
14. Колорадо Рэпидс 1:1 11 1 3 7 13 - 25 6
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Эллиотт Джек бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      3'
      Маурисио Пинеда получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 4:1 Чикаго Файр онлайн

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