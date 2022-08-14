Стадион: Subaru Park
4:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаПинеда Маурисио
1:0
16' ГолГаздаг Даниэль
28' Желтая карточкаБедойя Алехандро
2:0
37' ГолЭллиотт Джек
2:1
49' ГолМюллер Крис
3:1
53' ГолКарранса Хулиан
70' Желтая карточкаШакири Джердан
4:1
82' ГолБёрк Кори
82' Желтая карточкаFederico Navarro
85' Желтая карточкаБёрк Кори
86' Желтая карточкаКарранса Хулиан
90' Желтая карточкаМбезо Оливье
90'+5
Ход матча
16'
28'
37'
2:0
49'
2:1
53'
3:1
70'
72'
82'
4:1
82'
85'
86'
90'
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Jhon Duran
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
30 матчей
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|12 (3)
|0.48
|Карранса Хулиан
|9 (1)
|0.36
|Уре Микаэль
|8
|0.32
|Бедойя Алехандро
|5
|0.2
|Бёрк Кори
|5
|0.2
|Сантос Сержио II
|1
|0.04
|Эллиотт Джек
|1
|0.04
|МакГлинн Джек
|1
|0.04
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|Салливан Куинн
|1
|0.04
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|5
|0.2
|Шакири Джердан
|4 (2)
|0.16
|Мюллер Крис
|4
|0.16
|Jhon Duran
|3
|0.12
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.12
|Federico Navarro
|2
|0.08
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Герберс Фабиан
|1
|0.04
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.04
|Иванов Станислав III
|1
|0.04
|Омсберг Уайетт
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Оффор Чинонсо
|1
|0.04
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Карранса Хулиан
|8
|1
|Бедойя Алехандро
|7
|0
|Бёрк Кори
|5
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|7
|1
|Federico Navarro
|5
|1
|Jhon Duran
|5
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Секулич Борис
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
16
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
3
10%
2
13%
1-15
7
24%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
7
24%
4
25%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
4
14%
5
31%
76-90
Пропущено
8
26
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
13%
3
12%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
2
25%
2
8%
61-75
1
13%
7
27%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Забито
44
29
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
6
14%
3
10%
1-15
8
18%
7
24%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
10
23%
5
17%
46-60
5
11%
2
7%
61-75
6
14%
8
28%
76-90
Пропущено
20
33
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
1
5%
3
9%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
15%
4
12%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
5
25%
5
15%
61-75
4
20%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|25
|12
|5
|8
|42 - 41
|41
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|1:3
|25
|13
|6
|6
|51 - 34
|45
|3.
|Даллас
|3:0
|26
|10
|9
|7
|37 - 27
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 32
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|25
|8
|6
|11
|27 - 40
|30
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|26
|7
|5
|14
|26 - 45
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|25
|7
|5
|13
|31 - 41
|26
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:3
|25
|5
|9
|11
|39 - 52
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|3:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 11
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|9.
|Остин
|1:3
|12
|5
|4
|3
|29 - 18
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|13
|4
|5
|4
|18 - 16
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|13
|6
|3
|4
|22 - 25
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:3
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|3:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 30
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:3
|13
|1
|4
|8
|17 - 30
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию