Стадион: Джилетт
1:0
Перерыв
Ход матча
18'
1:0
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
97
Sami
Guediri
22
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
29 Noel Buck
-
-
77 Ben Reveno
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
97 Sami GuediriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Очоа ДэвидВратарь
-
17 Смит КимарниЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 15 побед
39 матчей
43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
15 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.29
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.29
|Хиль Карлес
|5 (3)
|0.21
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Dylan Borrero
|2
|0.08
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Макнамара Томас
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Каптум Вилфрид
|1
|0.04
|Ренникс Джастин
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Ривера Дамьен
|1
|0.04
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|11
|0.46
|Камара Ола
|7 (1)
|0.29
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.17
|Nigel Robertha
|1
|0.04
|Каноуз Расселл
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Смит Кимарни
|1
|0.04
|Флорес Эдисон
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Бирнбом Стив
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|3
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Jackson Hopkins
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
12%
4
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90
Пропущено
10
25
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
10%
6
24%
61-75
6
60%
2
8%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
2
10%
7
39%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
4
22%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
14%
5
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
8
40%
76-90
Забито
37
30
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
4
11%
5
17%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
10
27%
3
10%
61-75
6
16%
8
27%
76-90
Пропущено
32
45
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
9%
7
16%
1-15
5
16%
4
9%
16-30
5
16%
10
22%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
10
31%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|25
|13
|9
|3
|43 - 18
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|24
|12
|7
|5
|43 - 24
|43
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Цинциннати
|2:1
|25
|9
|8
|8
|42 - 44
|35
|6.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|0:0
|25
|8
|7
|10
|29 - 39
|31
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|25
|8
|6
|11
|27 - 32
|30
|11.
|Торонто
|1:0
|25
|8
|5
|12
|35 - 42
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|26
|7
|12
|7
|41 - 38
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|13
|8
|5
|0
|28 - 6
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Торонто
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 19
|22
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Интер Майами
|0:0
|13
|6
|4
|3
|22 - 20
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Цинциннати
|2:1
|13
|5
|4
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|11.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|6.
|Цинциннати
|2:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|0:2
|13
|3
|2
|8
|15 - 24
|11
|10.
|Интер Майами
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|1:0
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|2
|6
|5
|19 - 23
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию