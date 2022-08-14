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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
Перерыв
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Хиль Карлес

Ход матча

18'
Хиль Карлес
(Бай Брэндон)
1:0
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.73
4.20
5.30
Все Коэффициенты
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
26
Макнамара
Томас
72
Ривера
Дамьен
10
Хиль
Карлес
11
Боатенг
Эммануль
II
12
Ренникс
Джастин
1
Ромо
Рафаэль
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
97
Sami
Guediri
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
49
Моррисон
Равел
22
Берри
Мигель
9
Камара
Ола
77
Martín
Rodríguez1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 15 побед

39 матчей

43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
15 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

М
3:2
М
2:3
М
3:2
М
1:0
М
4:3
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
1:0
ОК
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
1:2
ОК
3:1
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
0:1
ОК
2:3
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
ОК
3:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.29
Боу Густаво 7 (1) 0.29
Хиль Карлес 5 (3) 0.21
Бай Брэндон 2 0.08
Ллетгет Себастьян 2 0.08
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Dylan Borrero 2 0.08
Полстер Мэтт 2 0.08
Джонс Дехуан 1 0.04
Макнамара Томас 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Каптум Вилфрид 1 0.04
Ренникс Джастин 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Ривера Дамьен 1 0.04
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.46
Камара Ола 7 (1) 0.29
Эстрада Майкл 4 (1) 0.17
Nigel Robertha 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Смит Кимарни 1 0.04
Флорес Эдисон 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 3 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Jackson Hopkins 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
12%
4
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
6
35%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90

Пропущено

10
25
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
10%
6
24%
61-75
6
60%
2
8%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
2
10%
7
39%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
14%
5
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
8
40%
76-90

Забито

37
30
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
4
11%
5
17%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
10
27%
3
10%
61-75
6
16%
8
27%
76-90

Пропущено

32
45
13 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
9%
7
16%
1-15
5
16%
4
9%
16-30
5
16%
10
22%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
4
13%
7
16%
61-75
10
31%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 25 13 9 3 43 - 18 48
2. Нью-Йорк Сити 0:0 24 12 7 5 43 - 24 43
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Цинциннати 2:1 25 9 8 8 42 - 44 35
6. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 24 8 9 7 36 - 34 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 0:0 25 8 7 10 29 - 39 31
10. Чикаго Файр 0:2 25 8 6 11 27 - 32 30
11. Торонто 1:0 25 8 5 12 35 - 42 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 1:2 24 7 7 10 32 - 36 28
14. Ди Си Юнайтед 0:1 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 0:1 26 7 12 7 41 - 38 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 13 8 5 0 28 - 6 29
2. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Торонто 1:0 13 7 1 5 21 - 19 22
5. Атланта Юнайтед 1:2 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 0:0 13 6 4 3 22 - 20 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Цинциннати 2:1 13 5 4 4 25 - 21 19
10. Чикаго Файр 0:2 12 5 4 3 12 - 8 19
11. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
12. Ди Си Юнайтед 0:1 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 0:1 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 2:0 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Нью-Йорк Сити 0:0 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Цинциннати 2:1 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 15 - 24 11
10. Интер Майами 0:0 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:0 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 0:1 11 2 1 8 10 - 28 7
13. Атланта Юнайтед 1:2 12 1 3 8 10 - 20 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:1 13 2 6 5 19 - 23 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.73
4.20
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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