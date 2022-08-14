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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
0:0
Первый тайм: 25'
Нью-Йорк Сити
0'
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.88
3.70
2.40
Все Коэффициенты
27
Коллендер
Дрейк
4
Маквей
Кристофер
31
Лоу
Дэмион
3
Гиббс
Киран
2
Йедлин
Деандре
16
Тейлор
Роберт
26
Грегоре
7
Jean
Mota
22
Дюк
Брайс
8
Посуэло
Алехандро
10
Игуаин
Гонсало
1
Джонсон
Шон
26
Асеведо
Николас
4
Шано
Максим
5
Мартинс
Тьяго
II
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
10
Моралес
Максимильяно
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
8
Хавьер
Тиаго
43
Talles
Magno
Интер Майами
5-3-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Йорк Сити

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
1:3
М
2:0
М
2:3
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.32
Игуаин Гонсало 8 (3) 0.32
Тейлор Роберт 3 0.12
Васильев Индиана 2 0.08
Emerson Rodriguez 2 0.08
Jean Mota 1 0.04
Ласситер Ариэль 1 0.04
Дюк Брайс 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.54
Эбер Араужо 6 (1) 0.25
Talles Magno 5 (1) 0.21
Перейра Габриэл 5 0.21
Хавьер Тиаго 4 0.17
Калленс Александр 3 0.13
Родригес Сантьяго 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Моралес Максимильяно 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 7 1
Грегоре 8 0
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Моралес Альфредо 7 1
Родригес Сантьяго 7 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
4
18%
5
38%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
32%
2
15%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
3
15%
3
25%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90

Забито

8
30
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
2
25%
6
20%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
1
13%
4
13%
31-45
1
13%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
38%
5
17%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
22%
2
17%
1-15
6
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Забито

30
43
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
2
7%
7
16%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
5
17%
9
21%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
10
33%
7
16%
76-90

Пропущено

38
24
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
7
18%
5
21%
1-15
8
21%
6
25%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
9
24%
3
13%
61-75
7
18%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 25 13 9 3 43 - 18 48
2. Нью-Йорк Сити 0:0 24 12 7 5 43 - 24 43
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Цинциннати 2:1 25 9 8 8 42 - 44 35
6. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 24 8 9 7 36 - 34 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 0:0 25 8 7 10 29 - 39 31
10. Чикаго Файр 0:2 25 8 6 11 27 - 32 30
11. Торонто 1:0 25 8 5 12 35 - 42 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 1:2 24 7 7 10 32 - 36 28
14. Ди Си Юнайтед 0:1 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 0:1 26 7 12 7 41 - 38 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 13 8 5 0 28 - 6 29
2. Нью-Йорк Сити 0:0 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Торонто 1:0 13 7 1 5 21 - 19 22
5. Атланта Юнайтед 1:2 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Интер Майами 0:0 13 6 4 3 22 - 20 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Цинциннати 2:1 13 5 4 4 25 - 21 19
10. Чикаго Файр 0:2 12 5 4 3 12 - 8 19
11. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
12. Ди Си Юнайтед 0:1 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 0:1 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 2:0 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Нью-Йорк Сити 0:0 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Цинциннати 2:1 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 15 - 24 11
10. Интер Майами 0:0 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:0 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 0:1 11 2 1 8 10 - 28 7
13. Атланта Юнайтед 1:2 12 1 3 8 10 - 20 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 0:1 13 2 6 5 19 - 23 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.88
3.70
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Майами 0:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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