Стадион: DRV PNK Stadium
0:0
Первый тайм: 25'
0'
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
20 Шеа БрекЗащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
45 Ryan Sailor
-
12 Aime Mabika
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.32
|Игуаин Гонсало
|8 (3)
|0.32
|Тейлор Роберт
|3
|0.12
|Васильев Индиана
|2
|0.08
|Emerson Rodriguez
|2
|0.08
|Jean Mota
|1
|0.04
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Дюк Брайс
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Робинсон Робби
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.54
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.25
|Talles Magno
|5 (1)
|0.21
|Перейра Габриэл
|5
|0.21
|Хавьер Тиаго
|4
|0.17
|Калленс Александр
|3
|0.13
|Родригес Сантьяго
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Грегоре
|8
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Моралес Альфредо
|7
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
4
18%
5
38%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
32%
2
15%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
3
15%
3
25%
1-15
2
10%
4
33%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90
Забито
8
30
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
2
25%
6
20%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
1
13%
4
13%
31-45
1
13%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
38%
5
17%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
22%
2
17%
1-15
6
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Забито
30
43
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
2
7%
7
16%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
5
17%
9
21%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
10
33%
7
16%
76-90
Пропущено
38
24
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
7
18%
5
21%
1-15
8
21%
6
25%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
9
24%
3
13%
61-75
7
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|25
|13
|9
|3
|43 - 18
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|24
|12
|7
|5
|43 - 24
|43
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Цинциннати
|2:1
|25
|9
|8
|8
|42 - 44
|35
|6.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|0:0
|25
|8
|7
|10
|29 - 39
|31
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|25
|8
|6
|11
|27 - 32
|30
|11.
|Торонто
|1:0
|25
|8
|5
|12
|35 - 42
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|26
|7
|12
|7
|41 - 38
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|13
|8
|5
|0
|28 - 6
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Торонто
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 19
|22
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Интер Майами
|0:0
|13
|6
|4
|3
|22 - 20
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Цинциннати
|2:1
|13
|5
|4
|4
|25 - 21
|19
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|11.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|6.
|Цинциннати
|2:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|0:2
|13
|3
|2
|8
|15 - 24
|11
|10.
|Интер Майами
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|1:0
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|0:1
|13
|2
|6
|5
|19 - 23
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию