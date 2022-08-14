Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:1
Второй тайм: 54'
0'
0:1
5' ГолЭрнандес Хуан
28' Желтая карточкаЭстевес Лукас
35' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
38' Желтая карточкаУилсон Дэнни
40' Желтая карточкаArtur Moraes III
1:1
41' ПенальтиРубио Диего
43' Желтая карточкаАкоста Бриан
Ход матча
5'
0:1
28'
38'
40'
41'
1:1
43'
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.5
|Льюис Джонатан
|4
|0.17
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.13
|Абубакар Лалас
|3
|0.13
|Барриос Майкл
|2
|0.08
|Шиньяшики Андре
|2
|0.08
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Розенберри Киган
|1
|0.04
|Уорнер Коллен
|1
|0.04
|Dantouma Toure
|1
|0.04
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (1)
|0.35
|Зардес Гьяси
|7 (1)
|0.3
|Эрнандес Хуан
|6
|0.26
|Этьенн Дерик
|5
|0.22
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.13
|Уртадо Эрик
|3
|0.13
|Берри Мигель
|2
|0.09
|Диас Луис III
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Менса Джонатан
|1
|0.04
|Sean Zawadzki
|1
|0.04
|Морейра Стивен
|0
|0
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|6
|1
|Уилсон Дэнни
|7
|0
|Акоста Бриан
|7
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|6
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Этьенн Дерик
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
14%
2
12%
1-15
7
33%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
13
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
27%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
6
46%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Пропущено
25
8
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
8%
1
13%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
6
24%
1
13%
31-45
5
20%
2
25%
46-60
4
16%
1
13%
61-75
5
20%
2
25%
76-90
Забито
34
34
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
4
12%
5
15%
1-15
10
29%
29%
8
24%
16-30
4
12%
4
12%
31-45
4
12%
1
3%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
7
21%
8
24%
76-90
Пропущено
36
21
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
14%
3
14%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
9
25%
2
10%
31-45
6
17%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
6
17%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|25
|12
|5
|8
|42 - 41
|41
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|1:3
|25
|13
|6
|6
|51 - 34
|45
|3.
|Даллас
|3:0
|26
|10
|9
|7
|37 - 27
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 32
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|25
|8
|6
|11
|27 - 40
|30
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|26
|7
|5
|14
|26 - 45
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|25
|7
|5
|13
|31 - 41
|26
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:3
|25
|5
|9
|11
|39 - 52
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|3:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 11
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|9.
|Остин
|1:3
|12
|5
|4
|3
|29 - 18
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|13
|4
|5
|4
|18 - 16
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:3
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|13
|6
|3
|4
|22 - 25
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:3
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|3:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 30
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:3
|13
|1
|4
|8
|17 - 30
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию