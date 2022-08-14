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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Коламбус Кру
0'
0:1
5' Гол
Эрнандес Хуан
28' Желтая карточка
Эстевес Лукас
35' Желтая карточка
Нэйджби Дарлингтон
38' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
40' Желтая карточка
Artur Moraes III
1:1
41' Пенальти
Рубио Диего
43' Желтая карточка
Акоста Бриан
63' Желтая карточка
Селараян Лукас
78' Желтая карточка
Рубио Диего
90'+8
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
13
Гутьеррес
Фелипе
12
Барриос
Майкл
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
4:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
0:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 12 (3) 0.5
Льюис Джонатан 4 0.17
Кайе Марк-Энтони 3 0.13
Абубакар Лалас 3 0.13
Барриос Майкл 2 0.08
Шиньяшики Андре 2 0.08
Эстевес Лукас 1 0.04
Розенберри Киган 1 0.04
Уорнер Коллен 1 0.04
Dantouma Toure 1 0.04
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (1) 0.35
Зардес Гьяси 7 (1) 0.3
Эрнандес Хуан 6 0.26
Этьенн Дерик 5 0.22
Нэйджби Дарлингтон 3 0.13
Уртадо Эрик 3 0.13
Берри Мигель 2 0.09
Диас Луис III 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Менса Джонатан 1 0.04
Sean Zawadzki 1 0.04
Морейра Стивен 0 0
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 7 1
Уилсон Дэнни 8 0
Акоста Бриан 7 0
Абубакар Лалас 7 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Барриос Майкл 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Вальесилья Эксон 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 6 0
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Artur Moraes III 5 0
Селараян Лукас 3 0
Этьенн Дерик 3 0
Диас Луис III 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
3
14%
3
17%
1-15
7
32%
3
17%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Пропущено

12
14
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
4
33%
2
14%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Пропущено

25
8
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
8%
1
13%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
6
24%
1
13%
31-45
5
20%
2
25%
46-60
4
16%
1
13%
61-75
5
20%
2
25%
76-90

Забито

35
35
19 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
4
11%
6
17%
1-15
10
29%
8
23%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
4
11%
1
3%
46-60
5
14%
8
23%
61-75
7
20%
8
23%
76-90

Пропущено

37
22
21 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
6
16%
3
14%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
6
16%
4
18%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
6
16%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 0:2 25 9 2 14 30 - 36 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 3 4 48 - 24 51
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 0:2 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 13 10 2 1 30 - 13 32
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 0:2 13 1 2 10 10 - 26 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 2:0 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Акоста Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Рубио Диего из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Артур получил желтую карточку от судьи
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