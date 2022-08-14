Стадион: Q2 Stadium
1:3
Второй тайм: 57'
0'
0:1
12' ГолФонтас Андреу
0:2
23' ГолWilliam Agada
1:2
27' ГолГаллахер Джон
1:3
40' ПенальтиРассел Джонни
Ход матча
12'
0:1
23'
0:2
27'
1:2
40'
1:3
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Остин
Спортинг Канзас-Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|16 (2)
|0.64
|Урути Максимилиано
|7
|0.28
|Фагундес Диего
|5
|0.2
|Финлей Итан
|5
|0.2
|Ринг Александр
|4
|0.16
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Даниэль Перейра
|2
|0.08
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.08
|Хюсен Дэнни
|2
|0.08
|Домингес Сесильо
|2
|0.08
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|7 (2)
|0.27
|Саллой Даниэль
|5
|0.19
|Вальтер Реми
|3
|0.12
|William Agada
|3
|0.12
|Эспиноза Роджер
|2
|0.08
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|1
|0.04
|Фонтас Андреу
|1
|0.04
|Томми Эрик
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|2
|Ринг Александр
|5
|0
|Дриусси Себастьян
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|Фонтас Андреу
|5
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Вальтер Реми
|2
|0
|Свит Бен
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
11
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
1
9%
16-30
3
11%
3
27%
31-45
3
11%
3
27%
46-60
8
30%
30%
3
27%
61-75
4
15%
1
9%
76-90
Пропущено
16
29
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
31%
3
10%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
3
19%
7
24%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 18
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
25%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
4
25%
5
33%
76-90
Забито
49
23
21 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 11
8
16%
1
4%
1-15
7
14%
4
17%
16-30
6
12%
5
22%
31-45
7
14%
6
26%
46-60
11
22%
3
13%
61-75
10
20%
4
17%
76-90
Пропущено
32
44
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
6
19%
3
7%
1-15
6
19%
6
14%
16-30
3
9%
6
14%
31-45
4
13%
10
23%
46-60
7
22%
8
18%
61-75
6
19%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|25
|12
|5
|8
|42 - 41
|41
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|1:3
|25
|13
|6
|6
|51 - 34
|45
|3.
|Даллас
|4:0
|26
|10
|9
|7
|38 - 27
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 32
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|25
|8
|6
|11
|27 - 40
|30
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|26
|7
|5
|14
|26 - 45
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|25
|7
|5
|13
|31 - 41
|26
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|25
|5
|9
|11
|39 - 53
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|4:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|9.
|Остин
|1:3
|12
|5
|4
|3
|29 - 18
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|13
|4
|5
|4
|18 - 16
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|13
|6
|3
|4
|22 - 25
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:3
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|4:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 30
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
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