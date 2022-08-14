Стадион: PNC Stadium
2:2
Второй тайм: 48'
0'
1:0
12' ГолCarlos Ferreira III
1:1
14' ПенальтиКиото Ромель
1:2
28' ГолДжонстон Алистер
2:2
36' ГолСтирс Дэниэл
2:2
45' Не забитый пенальтиКиото Ромель
Ход матча
12'
14'
1:1
28'
36'
2:2
45'
2:2
12
Кларк
Стив
13
Бартлоу
Итан
29
Джункуа
Сэм
16
Эррера
Эктор
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
57 MicaelЗащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Клёб де Фут Монреаль
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|8
|0.32
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.28
|Пико Фабрис
|5 (1)
|0.2
|Пашер Тайлер
|2
|0.08
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.08
|Thor Ulfarsson
|2
|0.08
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|12 (4)
|0.48
|Михайлович Джордже
|7
|0.28
|Камара Кей
|4
|0.16
|Торрес Хоакин
|3
|0.12
|Уотерман Джоэль
|3
|0.12
|Джонстон Алистер
|2
|0.08
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.08
|Тойе Мейсон
|2
|0.08
|Шуэньер Матьё
|2
|0.08
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Миллер Камаль
|1
|0.04
|Коне Исмаэль
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|6
|0
|Серен Дарвин
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Дорси Гриффин
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Эррера Эктор
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|10
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Джонстон Алистер
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
13
22
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
7
32%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
4
18%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
23%
6
32%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
16%
76-90
Пропущено
25
17
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
4%
3
18%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
7
28%
5
29%
29%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Забито
30
40
12 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
5
17%
7
18%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
4
13%
8
20%
31-45
7
23%
8
20%
46-60
5
17%
4
10%
61-75
6
20%
6
15%
76-90
Пропущено
38
39
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
2
5%
10
26%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
9
24%
1
3%
31-45
7
18%
10
26%
46-60
5
13%
9
23%
61-75
8
21%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|25
|12
|5
|8
|42 - 41
|41
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|1:3
|25
|13
|6
|6
|51 - 34
|45
|3.
|Даллас
|4:0
|26
|10
|9
|7
|38 - 27
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 32
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|25
|8
|6
|11
|27 - 40
|30
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|26
|7
|5
|14
|26 - 45
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|25
|7
|5
|13
|31 - 41
|26
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|25
|5
|9
|11
|39 - 53
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|4:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|9.
|Остин
|1:3
|12
|5
|4
|3
|29 - 18
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|13
|4
|5
|4
|18 - 16
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|13
|6
|3
|4
|22 - 25
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:3
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|4:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 30
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию