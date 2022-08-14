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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
2:3
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
12' Гол
Carlos Ferreira III
1:1
15' Пенальти
Киото Ромель
1:2
28' Гол
Джонстон Алистер
2:2
36' Гол
Стирс Дэниэл
2:2
45' Не забитый пенальти
Киото Ромель
63' Желтая карточка
Корбо Габриэле
67' Желтая карточка
Джонстон Алистер
2:3
69' Гол
Лаппалайнен Ласси
71' Желтая карточка
Киото Ромель
80' Желтая карточка
Micael
86' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
90'+8
12
Кларк
Стив
4
Валентин
Зарек
2
Стирс
Дэниэл
13
Бартлоу
Итан
29
Джункуа
Сэм
20
Карраскилья
Адальберто
16
Эррера
Эктор
8
Родригес
Мемо
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
23
Кинтеро
Дарвин
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Коне
Исмаэль
6
Пьетт
Самуэль
8
Михайлович
Джордже
29
Шуэньер
Матьё
30
Киото
Ромель
Хьюстон Динамо
4-3-3
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Клёб де Фут Монреаль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
1:1
М
3:0
М
2:4
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 8 0.32
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.28
Пико Фабрис 5 (1) 0.2
Пашер Тайлер 2 0.08
Thorleif Ulfarsson 2 0.08
Карраскилья Адальберто 2 0.08
Хадебе Тинейдж 2 0.08
Thor Ulfarsson 2 0.08
Стирс Дэниэл 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 12 (4) 0.48
Михайлович Джордже 7 0.28
Камара Кей 4 0.16
Торрес Хоакин 3 0.12
Уотерман Джоэль 3 0.12
Джонстон Алистер 2 0.08
Лаппалайнен Ласси 2 0.08
Бро-Гийяр Закари 2 0.08
Тойе Мейсон 2 0.08
Шуэньер Матьё 2 0.08
Миллер Камаль 1 0.04
Коне Исмаэль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 7 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Серен Дарвин 5 0
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Пико Фабрис 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Паркер Тим 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Эррера Эктор 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Micael 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Ваньяма Виктор 6 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
24
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
3
16%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
4
21%
6
25%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
4
21%
3
13%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
13%
8
33%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
25%
2
8%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
23%
6
32%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
16%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
4%
3
18%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
7
28%
5
29%
29%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Забито

32
43
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
6
19%
8
19%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
5
16%
8
19%
31-45
7
22%
8
19%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
6
19%
6
14%
76-90

Пропущено

41
41
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
7%
11
27%
1-15
8
20%
4
10%
16-30
9
22%
2
5%
31-45
7
17%
10
24%
46-60
6
15%
9
22%
61-75
8
20%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 0:2 25 9 2 14 30 - 36 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 3 4 48 - 24 51
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 0:2 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 13 10 2 1 30 - 13 32
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 0:2 13 1 2 10 10 - 26 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 2:0 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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