Стадион: Тойота
4:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
3' ГолФеррейра Хесус
2:0
20' ГолФарфан Марко
3:0
41' ГолФеррейра Хесус
45' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
Ход матча
3'
1:0
20'
41'
3:0
45'
57'
4:0
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
14 Beni Redzic
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
-
-
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед
32 матча
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|14
|0.54
|Арриола Пол
|9
|0.35
|Alan Velasco
|3
|0.12
|Хара Франко
|3 (1)
|0.12
|Сервания Брандон
|2
|0.08
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Обриан Ядер
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.04
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|13 (1)
|0.52
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.24
|Киканович Бенджамин
|4
|0.16
|Юилл Джексон
|4
|0.16
|Монтейру Жамиру
|3
|0.12
|Кальво Франсиско
|2
|0.08
|Кауэлл Кейд
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Томпсон Томми
|1
|0.04
|Натан Рафаэл
|1
|0.04
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Феррейра Хесус
|4
|0
|Твумаси Эма
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Натан Рафаэл
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
7
39%
4
24%
76-90
Пропущено
11
27
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
9%
4
15%
1-15
3
27%
3
11%
16-30
3
27%
3
11%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
20%
8
36%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
5
23%
61-75
7
41%
4
18%
76-90
Забито
33
39
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
4
12%
5
13%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
4
12%
10
26%
61-75
9
27%
9
23%
76-90
Пропущено
28
49
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
1
4%
7
14%
1-15
5
18%
6
12%
16-30
6
21%
7
14%
31-45
2
7%
9
18%
46-60
5
18%
11
22%
61-75
9
32%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1
Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|25
|12
|5
|8
|42 - 41
|41
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|1:3
|25
|13
|6
|6
|51 - 34
|45
|3.
|Даллас
|4:0
|26
|10
|9
|7
|38 - 27
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 32
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|25
|8
|6
|11
|27 - 40
|30
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|26
|7
|5
|14
|26 - 45
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|25
|7
|5
|13
|31 - 41
|26
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|25
|5
|9
|11
|39 - 53
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|4:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|9.
|Остин
|1:3
|12
|5
|4
|3
|29 - 18
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|13
|4
|5
|4
|18 - 16
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2
|13
|6
|3
|4
|22 - 25
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:3
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|4:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 30
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:2
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|2
|3
|8
|11 - 25
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:4
|13
|1
|4
|8
|17 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию