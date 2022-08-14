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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
4:0
Второй тайм: 57'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
3' Гол
Феррейра Хесус
2:0
20' Гол
Фарфан Марко
3:0
41' Гол
Феррейра Хесус
45' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
4:0
57' Гол

Ход матча

3'
Феррейра Хесус
(Alan Velasco)
1:0
20'
Фарфан Марко
(Ллетгет Себастьян)
2:0
41'
Феррейра Хесус
3:0
45'
Серрильо Эдвин
 
57'
4:0
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.65
4.25
5.40
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
6
Серрильо
Эдвин
16
Tsiki
Ntsabeleng
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Даллас
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед

32 матча

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
4 победы 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 14 0.54
Арриола Пол 9 0.35
Alan Velasco 3 0.12
Хара Франко 3 (1) 0.12
Сервания Брандон 2 0.08
Фарфан Марко 1 0.04
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Твумаси Эма 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 13 (1) 0.52
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.24
Киканович Бенджамин 4 0.16
Юилл Джексон 4 0.16
Монтейру Жамиру 3 0.12
Кальво Франсиско 2 0.08
Кауэлл Кейд 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Томпсон Томми 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Серрильо Эдвин 6 0
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Обриан Ядер 4 0
Феррейра Хесус 4 0
Твумаси Эма 4 0
Арриола Пол 3 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Натан Рафаэл 4 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Бисон Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
7
39%
4
24%
76-90

Пропущено

11
27
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
9%
4
15%
1-15
3
27%
3
11%
16-30
3
27%
3
11%
31-45
1
9%
6
22%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
20%
8
36%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
5
23%
61-75
7
41%
4
18%
76-90

Забито

33
39
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
4
12%
5
13%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
4
12%
10
26%
61-75
9
27%
9
23%
76-90

Пропущено

28
49
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
1
4%
7
14%
1-15
5
18%
6
12%
16-30
6
21%
7
14%
31-45
2
7%
9
18%
46-60
5
18%
11
22%
61-75
9
32%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1
Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:2 25 12 5 8 42 - 41 41
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 1:1 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 1:3 25 13 6 6 51 - 34 45
3. Даллас 4:0 26 10 9 7 38 - 27 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 24 10 3 11 33 - 32 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 1:1 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 25 8 6 11 27 - 40 30
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 26 7 5 14 26 - 45 26
13. Хьюстон Динамо 2:2 25 7 5 13 31 - 41 26
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:4 25 5 9 11 39 - 53 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 1:1 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 1:1 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 4:0 13 7 3 3 22 - 11 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 12 6 3 3 16 - 15 21
9. Остин 1:3 12 5 4 3 29 - 18 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Хьюстон Динамо 2:2 13 4 5 4 18 - 16 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:4 12 4 5 3 22 - 22 17
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:1 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 2:2 13 6 3 4 22 - 25 21
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 1:1 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:3 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 4:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Спортинг Канзас-Сити 3:1 14 3 3 8 14 - 30 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
10. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
11. Хьюстон Динамо 2:2 12 3 0 9 13 - 25 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 2 3 8 11 - 25 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:4 13 1 4 8 17 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 1:1 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.65
4.25
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
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