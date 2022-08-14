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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Первый тайм: 14'
Ванкувер Уайткэпс

Ход матча

12'
Грандсир Самуэль
1:0
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.58
4.55
5.70
Все Коэффициенты
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
44
Эдвардс
Рахим
9
Кабрал
Кевин
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
7
Васкес
Виктор
II
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
19
Грессель
Юлиан
27
Рапосо
Райан
31
Тейберт
Расселл
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
45
Pedro
Vite
43
Easton
Ongaro
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:0
М
1:0
М
0:1
М
3:4
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
3:0
М
0:4
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 9 (1) 0.38
Чичарито 9 (1) 0.38
Равелсон Райан 3 0.13
Альварес Эфраин 2 0.08
Коста Дуглас 2 0.08
Дельгадо Марко 2 (1) 0.08
Грандсир Самуэль 1 0.04
Кьестан Саша 1 (1) 0.04
Кабрал Кевин 1 0.04
Кулибали Сега 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.32
Голд Райан 3 (2) 0.12
Уайт Брайан 3 0.12
Дахоме Кристиан 2 0.08
Рикеттс Тосайн 2 0.08
Рапосо Райан 2 0.08
Кайседо Дейбер 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Дэррик 6 0
Кулибали Сега 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Депай Ник 5 0
Коста Дуглас 3 1
Чичарито 4 0
Равелсон Райан 4 0
Гаспер Чейз 4 0
Йовелич Деян 3 0
Араухо Хулиан 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Эдвардс Рахим 2 0
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 0
Тейберт Расселл 4 0
Голд Райан 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Дахоме Кристиан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кайседо Дейбер 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
15%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
9
45%
2
18%
76-90

Пропущено

16
24
12 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
6
38%
6
25%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
1
6%
5
21%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
45%
9
56%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
2
12%
6
40%
76-90

Забито

31
27
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
19%
5
19%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
6%
3
11%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
14
45%
11
41%
76-90

Пропущено

33
39
21 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
8
24%
8
21%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
7
21%
4
10%
31-45
4
12%
5
13%
46-60
5
15%
5
13%
61-75
3
9%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:2 25 12 5 8 42 - 41 41
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 1:1 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 1:3 25 13 6 6 51 - 34 45
3. Даллас 4:0 26 10 9 7 38 - 27 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 24 10 3 11 33 - 32 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 1:1 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 25 8 6 11 27 - 40 30
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 26 7 5 14 26 - 45 26
13. Хьюстон Динамо 2:2 25 7 5 13 31 - 41 26
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:4 25 5 9 11 39 - 53 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 1:1 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 1:1 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 4:0 13 7 3 3 22 - 11 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 12 6 3 3 16 - 15 21
9. Остин 1:3 12 5 4 3 29 - 18 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Хьюстон Динамо 2:2 13 4 5 4 18 - 16 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:4 12 4 5 3 22 - 22 17
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:1 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 2:2 13 6 3 4 22 - 25 21
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 1:1 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:3 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 4:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Спортинг Канзас-Сити 3:1 14 3 3 8 14 - 30 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
10. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
11. Хьюстон Динамо 2:2 12 3 0 9 13 - 25 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 2 3 8 11 - 25 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:4 13 1 4 8 17 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 1:1 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.58
4.55
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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