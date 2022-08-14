Стадион: Dignity Health Sports Park
5:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолГрандсир Самуэль
2:0
20' ПенальтиЧичарито
3:0
30' ГолВаскес Виктор II
3:1
38' ГолГолд Райан
4:1
40' ГолГрандсир Самуэль
59' Желтая карточкаКулибали Сега
63' Желтая карточкаАраухо Хулиан
68' Желтая карточкаВеселинович Ранко
4:2
70' ГолРикеттс Тосайн
71' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
72' Желтая карточкаДахоме Кристиан
79' Вторая желтая карточкаДахоме Кристиан
5:2
89' ГолАльварес Эфраин
90'+6
Ход матча
12'
1:0
20'
2:0
30'
3:0
38'
3:1
40'
59'
63'
69'
70'
71'
72'
79'
89'
5:2
90'
20
Депай
Ник
14
Чичарито
55
Кроппер
Коди
27
Рапосо
Райан
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
45
Pedro
Vite
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|10 (2)
|0.42
|Йовелич Деян
|9 (1)
|0.38
|Грандсир Самуэль
|3
|0.13
|Равелсон Райан
|3
|0.13
|Альварес Эфраин
|2
|0.08
|Коста Дуглас
|2
|0.08
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.08
|Васкес Виктор II
|1
|0.04
|Кабрал Кевин
|1
|0.04
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.04
|Кулибали Сега
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|8 (2)
|0.32
|Голд Райан
|4 (2)
|0.16
|Рикеттс Тосайн
|3
|0.12
|Уайт Брайан
|3
|0.12
|Дахоме Кристиан
|2
|0.08
|Рапосо Райан
|2
|0.08
|Кайседо Дейбер
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Simon Becher
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Депай Ник
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Чичарито
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Гаспер Чейз
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|8
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
15%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
9
45%
2
18%
76-90
Пропущено
16
24
12 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
6
38%
6
25%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
1
6%
5
21%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
45%
9
56%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
2
12%
6
40%
76-90
Забито
31
27
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
19%
5
19%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
6%
3
11%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
14
45%
11
41%
76-90
Пропущено
33
39
21 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
8
24%
8
21%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
7
21%
4
10%
31-45
4
12%
5
13%
46-60
5
15%
5
13%
61-75
3
9%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|0:2
|25
|9
|2
|14
|30 - 36
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:0
|23
|16
|3
|4
|48 - 24
|51
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|26
|10
|9
|7
|38 - 28
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|0:2
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:0
|13
|10
|2
|1
|30 - 13
|32
|2.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|0:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 26
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|2:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию