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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
5:0
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
49' Гол
Мурильо Хесус
2:0
59' Гол
Сифуэнтес Хосе
62' Желтая карточка
Алсивар Хорди
3:0
73' Гол
Вела Карлос
4:0
76' Гол
Аранго Кристиан
5:0
90' Гол в свои ворота
Уолкс Антон
90'+6
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
2
Собоциньский
Ян
5
Уолкс
Антон
28
Мора
Хосеф
35
Quinn
McNeill
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
26
Рейна
Йорди
15
Ben
Bender
11
Свидерски
Кароль
Лос-Анджелес
4-3-3
Шарлотт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 12 (1) 0.52
Вела Карлос 8 (2) 0.35
Сифуэнтес Хосе 7 0.3
Опоку Квадво 5 0.22
Холлингсхед Райан 4 0.17
Мурильо Хесус 2 0.09
Родригес Брайан II 2 0.09
Акоста Келлин 2 0.09
Мусовски Дэниел 2 0.09
Бэйл Гарет 2 0.09
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.09
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 0.28
Шиньяшики Андре 5 0.2
Ben Bender 3 0.12
Рейна Йорди 3 0.12
Фухс Кристиан 2 (2) 0.08
Руис Серхио 1 0.04
Quinn McNeill 1 0.04
Джонс Деррик 1 0.04
Guzman Corujo 1 0.04
Adam Armour 1 0.04
Бронико Брандт 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Акоста Келлин 5 0
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Крепо Максим 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Эскобар Франко 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Фухс Кристиан 2 1
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Свидерски Кароль 1 0
Риос Даниэль 1 0
Джонс Деррик 1 0
Chris Hegardt 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
7
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 19
3
9%
2
29%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
1
14%
31-45
6
18%
1
14%
46-60
7
21%
2
29%
61-75
8
24%
1
14%
76-90

Пропущено

12
32
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
3
25%
5
16%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
6
19%
31-45
1
8%
7
22%
46-60
1
8%
5
16%
61-75
3
25%
6
19%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
7
39%
3
30%
76-90

Пропущено

11
20
9 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
6
30%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
5
45%
1
5%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
9%
2
10%
76-90

Забито

52
17
19 В 1-м тайме 7
33 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 4
2 Не забивали 15
4
8%
3
18%
1-15
7
13%
1
6%
16-30
8
15%
3
18%
31-45
11
21%
1
6%
46-60
7
13%
5
29%
29%
61-75
15
29%
4
24%
76-90

Пропущено

23
52
16 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 23
5
22%
11
21%
1-15
4
17%
5
10%
16-30
7
30%
7
13%
31-45
2
9%
11
21%
46-60
1
4%
10
19%
61-75
4
17%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 25 9 2 14 30 - 39 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 3 4 51 - 24 51
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 13 1 2 10 10 - 29 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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