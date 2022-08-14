Стадион: Banc of California Stadium
5:0
Конец матча
0'
1:0
49' ГолМурильо Хесус
2:0
59' ГолСифуэнтес Хосе
62' Желтая карточкаАлсивар Хорди
3:0
73' ГолВела Карлос
4:0
76' ГолАранго Кристиан
5:0
90' Гол в свои воротаУолкс Антон
90'+6
Ход матча
49'
1:0
59'
2:0
62'
73'
3:0
76'
90'
5:0
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
28
Мора
Хосеф
26
Рейна
Йорди
15
Ben
Bender
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
31 George Marks
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|12 (1)
|0.52
|Вела Карлос
|8 (2)
|0.35
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.3
|Опоку Квадво
|5
|0.22
|Холлингсхед Райан
|4
|0.17
|Мурильо Хесус
|2
|0.09
|Родригес Брайан II
|2
|0.09
|Акоста Келлин
|2
|0.09
|Мусовски Дэниел
|2
|0.09
|Бэйл Гарет
|2
|0.09
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.09
|Паласиос Диего
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|7
|0.28
|Шиньяшики Андре
|5
|0.2
|Ben Bender
|3
|0.12
|Рейна Йорди
|3
|0.12
|Фухс Кристиан
|2 (2)
|0.08
|Руис Серхио
|1
|0.04
|Quinn McNeill
|1
|0.04
|Джонс Деррик
|1
|0.04
|Guzman Corujo
|1
|0.04
|Adam Armour
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|1
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Джонс Деррик
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
7
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 19
3
9%
2
29%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
1
14%
31-45
6
18%
1
14%
46-60
7
21%
2
29%
61-75
8
24%
1
14%
76-90
Пропущено
12
32
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
3
25%
5
16%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
6
19%
31-45
1
8%
7
22%
46-60
1
8%
5
16%
61-75
3
25%
6
19%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
7
39%
3
30%
76-90
Пропущено
11
20
9 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
6
30%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
5
45%
1
5%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
9%
2
10%
76-90
Забито
52
17
19 В 1-м тайме 7
33 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 4
2 Не забивали 15
4
8%
3
18%
1-15
7
13%
1
6%
16-30
8
15%
3
18%
31-45
11
21%
1
6%
46-60
7
13%
5
29%
29%
61-75
15
29%
4
24%
76-90
Пропущено
23
52
16 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 23
5
22%
11
21%
1-15
4
17%
5
10%
16-30
7
30%
7
13%
31-45
2
9%
11
21%
46-60
1
4%
10
19%
61-75
4
17%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|25
|9
|2
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|3
|4
|51 - 24
|51
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|26
|10
|9
|7
|38 - 28
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию